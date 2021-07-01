Многодетные семьи получат пожарный извещатель в подарок

ВУРНАРСКИЙ РАЙОН. Часто в большой семье, где растут несколько чад, трудно уследить за всеми, а от детской шалости, бывает, и большая беда может случиться. Чтобы такого не произошло, многодетным семьям района решили преподнести очень полезный подарок — пожарный извещатель.

Как сообщили в местной администрации, приборы были закуплены по муниципальной программе «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского района Чувашской Республики».

Многодетная семья Сорокиных из деревни Ослаба нынче справила новоселье, и новенький извещатель пришелся им весьма кстати. Не отказались от полезного подарка и Романовы из деревни Мачамуши. Вручив и установив приборы, глава Калининского сельского поселения Алина Константинова и представители муниципальной пожарной охраны объяснили, как они работают. Извещатель прост в применении, поскольку работает автономно от батарейки. Если в доме что-то задымится, он подаст громкий звуковой сигнал, рассказали специалисты. А заодно они проверили условия проживания «больших» семей, напомнили взрослым и маленьким домочадцам, как уберечь дом от пожара.