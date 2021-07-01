Новости районов короткой строкой

Борются с борщевиком и готовят дорожную «подушку»

В БАТЫРЕВО сегодня обсудят дизайн-проект по благоустройству набережной реки Кепе, набравший наибольше число голосов в онлайн-голосовании. На обсуждении обещали быть представители Минстроя республики.

В ЧЕБОКСАРСКОМ РАЙОНЕ землепользователей призывают «объявить войну» разросшемуся борщевику. Трехметровый сорняк предлагается «атаковать» гербицидами, выкорчевывать его, перекапывать землю. Главное при этом — надевать защитные костюмы, поскольку растение очень токсично.

В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ жители деревни Анишкасы решили отремонтировать местные дороги, воспользовавшись программой инициативного бюджетирования. На улицах Ленина и 1 Мая уже готовят дорожную «подушку». Затем дороги покроют щебнем.

В ЯЛЬЧИКСКОМ РАЙОНЕ продолжается уборочная страда. Чтобы поддержать в эту жаркую пору хлеборобов, творческая агитбригада «Родник» ездит с мини-концертами по полям и зернотокам и во время обеда развлекает тружеников песнями и зажигательными плясками.

В ИБРЕСИНСКОМ РАЙОНЕ скоро будет совсем не узнать центральную библиотеку. Ее модернизируют по нацпроекту «Культура». Кроме того что библиотека полностью обновит свой интерьер и преобразится внешне, в ней поставят новые компьютеры. Посетителям обещают высокоскоростной интернет и новые книги. Всего на модернизацию выделено 10 млн рублей.