Что делать, если звонок на 103 уходит в другой регион

При вызове скорой помощи по номеру 103 жители Чувашии иногда сталкиваются с проблемой: звонок уходит в другой регион. Что делать в такой ситуации?

Так, у жительницы Мариинско-Посадского района на вызов бригады ушло 6 минут 40 секунд. Со слов женщины, сначала звонок по номеру 103 идет в Марий Эл и только потом переключают на скорую Чувашии.

Как сообщают в Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи, так происходит потому, что зона покрытия сотовой связи другого региона может распространяться на территорию приграничных деревень Чувашии. Из-за этого в районах республики, соседствующих с другими регионами, звонок по номеру 112 или 103 может попасть в call-центр другого региона.

Так как на дополнительное перезванивание и объяснения уходит время, часто необходимое для спасения жизни человека, в Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи рекомендуют жителям приграничных зон вызывать скорую помощь по прямому номеру: 8 (8352) 41-98-60. Его лучше сохранить себе на телефон.