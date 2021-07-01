Чувашии дополнительно выделено 41,5 млн рублей на обеспечение комплексного развития сельских территорий

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На эти средства будут реализованы шесть проектов. Среди них, в частности, капитальный ремонт Чубаевского сельского дома культуры Урмарского района, Домов культуры в селах Ухманы и Верхнее Девлизерово Канашского района, обеспечение газом большой группы индивидуальных жилых домов в деревне Чиршкасы Чебоксарского района, а также другие проекты.
Наша республика активно заявляется на выделение средств федерального бюджета для реализации как можно большего количества проектов развития сельских территорий, напомнил вице-премьер в ходе совещания с руководителями отраслевых организаций. И эта работа дает результаты. Все указанные проекты должны быть осуществлены до конца текущего года.

Опубликовано: 28 июля 2021 г.


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