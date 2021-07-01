На эти средства будут реализованы шесть проектов. Среди них, в частности, капитальный ремонт Чубаевского сельского дома культуры Урмарского района, Домов культуры в селах Ухманы и Верхнее Девлизерово Канашского района, обеспечение газом большой группы индивидуальных жилых домов в деревне Чиршкасы Чебоксарского района, а также другие проекты.
Наша республика активно заявляется на выделение средств федерального бюджета для реализации как можно большего количества проектов развития сельских территорий, напомнил вице-премьер в ходе совещания с руководителями отраслевых организаций. И эта работа дает результаты. Все указанные проекты должны быть осуществлены до конца текущего года.
Чувашии дополнительно выделено 41,5 млн рублей на обеспечение комплексного развития сельских территорий
На эти средства будут реализованы шесть проектов. Среди них, в частности, капитальный ремонт Чубаевского сельского дома культуры Урмарского района, Домов культуры в селах Ухманы и Верхнее Девлизерово Канашского района, обеспечение газом большой группы индивидуальных жилых домов в деревне Чиршкасы Чебоксарского района, а также другие проекты.