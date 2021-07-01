Денис МАНТУРОВ: Продолжим поддерживать республику в реализации масштабных проектов

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Новый уникальный проект «Хевела» осветит дальнейший инновационный путь чувашской промышленности. Фото Родиона Калинкина

В Чувашии планируется организовать первое в России производство чистого кремния для солнечных панелей

Республику с рабочим визитом посетил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Гость и Глава Чувашии Олег Николаев побывали на заводе по производству солнечных ячеек и модулей Группы компаний «Хевел» в Новочебоксарске, в Чебоксарском троллейбусном управлении и Чебоксарском речном порту.
Чувашия активно включается в декарбонизацию отечественной промышленности. Подтверждение тому — завод «Хевел», который является первым и единственным в России предприятием полного цикла по производству фотоэлектрических преобразователей и модулей. Генеральный директор ГК «Хевел» Игорь Шахрай и директор завода Александр Дубровский ознакомили гостей с основными этапами производства продукции — от входного контроля сырья до измерения электрофизических параметров и проверки качества. Были продемонстрированы образцы готовой продукции.
Министерство промышленности и торговли России в 2019 году стало куратором индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики. А в нынешнем году регион демонстрирует рост индекса промышленного производства — 103,2% за январь — май. На состоявшейся затем двусторонней встрече Денис Мантуров и Олег Николаев обсудили ход реализации программы на 2020–2024 годы. Программа содержит 19 мероприятий, общий объем ее финансирования из федерального бюджета составляет 5 млрд рублей.
«В 2020 году в республику поступил 1 миллиард рублей на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам. Все средства освоены в полном объеме, в результате предпринимателям были предоставлены микрозаймы на общую сумму 555,6 млн рублей на реализацию 126 инвестиционных проектов и создание 353 новых рабочих мест.
Это позволило дополнительно привлечь 514,7 млн рублей инвестиций. 96 субъектам бизнеса оказана гарантийная поддержка на сумму 474,1 млн рублей, что привлекло финансирование кредитных организаций в сумме 2,1 млрд рублей. Реализовано 105 проектов с объемом инвестиций на сумму 2,5 млрд рублей, создано 68 новых рабочих мест», — сообщил Олег Николаев.
В 2021 году Чувашии из федерального бюджета выделен еще один миллиард рублей, из них 650 млн — на обеспечение льготного доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам, 200 млн рублей — на проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, 150 млн рублей — на субсидирование ипотечных жилищных кредитов и рефинансирование полученных кредитов.
С 2022 года в рамках программы предусмотрено создание новых инвестиционных площадок для развития производственного бизнеса. В частности, государственных агропромышленных парков на территории Цивильского и Батыревского районов, индустриального парка в Новочебоксарске, а также создание частных промышленных технопарков. «Помимо этого, в нынешнем году мы планируем подать заявку на создание особой экономической зоны в Новочебоксарске. Завершаем подготовительные работы и планируем направить заявку в правительство для принятия соответствующего решения», — отметил Олег Николаев.

ДЕНИС МАНТУРОВ,
министр промышленности и торговли России:
«Министерство продолжит оказывать республике поддержку в реализации масштабных инвестиционных проектов. Мы обсудили, что начнем работу по созданию нового производства по обеспечению проекта «Хевел» сырьем для того, чтобы производить чистый кремний для монокристаллических пластин солнечных панелей. И будет правильно, если данное производство локализовать в Чувашии. Мы окажем всяческую поддержку, чтобы этот проект реализовался».

Олег Николаев выразил признательность руководителю Минпромторга России за поддержку, которую республика получает в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. Для оказания экстренной помощи поставлены 29 аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» на сумму более 32 млн рублей.
В 2020 году в регион поступили 77 автомашин для медицинских организаций общей стоимостью 226,8 млн рублей, в том числе 20 легковых автомобилей переданы в сельские медучреждения.
Глава региона также поблагодарил Дениса Мантурова за помощь в обновлении троллейбусного парка региона. Благодаря заключенному соглашению, Чувашия получила субсидию в размере 1,174 млрд рублей на покупку 68 троллейбусов.
«Новый транспорт существенно изменил облик городов Чувашии. В Чебоксарах на маршруты вышло 60 новых троллейбусов, в Новочебоксарске — 8. Все они соответствуют современным требованиям и удобны для пассажиров, в том числе для маломобильных граждан», — подчеркнул Олег Николаев. Он отметил, что часть троллейбусов обладает увеличенным автономным ходом до 20 км, что делает возможным их эксплуатацию на участках, необорудованных контактной сетью. С их помощью обеспечен троллейбусным сообщением микрорайон «Солнечный» столицы Чувашии.
В ходе встречи Денис Мантуров вручил Олегу Николаеву сертификат на получение спортивного оборудования, музыкальных инструментов, бесконтактных напольных диспенсеров с функцией изменения температуры тела человека и автоматической дезинфекцией рук, которые будут направлены в социальные и культурные объекты республики. Поставки оборудования осуществляются в соответствии с распоряжением Правительства России.

Посещение музея космонавтики в Шоршелах было символично и в плане того, что ряд предприятий республики выпускает продукцию для космоса.

В продолжение рабочей поездки Денис Мантуров и Олег Николаев побывали в селе Шоршелы, где возложили цветы на могилу космонавта Андрияна Николаева и посетили Музей космонавтики. Завершился визит посещением Чебоксарского троллейбусного управления и речного порта. В порту гости ознакомились с пассажирским судном на подводных крыльях «Валдай-45Р». Чувашия получила его в целях обновления пассажирского флота. На эти цели Минпромторгу России из резервного фонда на три судна были выделены средства в размере 330 млн руб. Еще два судна должны быть поставлены до конца августа.

 

 

 

Опубликовано: 28 июля 2021 г.


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