Лесопереработке нужен толчок

Перспективы развития лесоперерабатывающей отрасли в Алатырском районе обсуждены на совещании с участием министра промышленности и энергетики Чувашии Евгения Герасимова.

Данная отрасль традиционно важная для экономики муниципалитета — она приносит доходы в местный бюджет и дает рабочие места. Однако испытывает трудности в доступности сырья для обработки, о чем шла речь при посещении одного из предприятий. В результате его загрузка на сегодня составляет менее 40%. Министр обсудил с менеджментом предприятия вопрос обеспечения стабильной сырьевой базой на долгосрочной основе и возможность модернизации уже существующего производства по глубокой переработке древесины. Как сообщает пресс–служба министерства, отмечалось также, что Минпромэнерго совместно с Минприроды и Минэкономразвития Чувашии рассматривает вопрос по совершенствованию механизмов доступа к лесному фонду, которые позволили бы увеличить объемы лесопереработки в республике, а также условия господдержки лесозаготовителей. В том числе с привлечением фонда развития промышленности Чувашии.