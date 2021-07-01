Лесопереработке нужен толчок

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Перспективы развития лесоперерабатывающей отрасли в Алатырском районе обсуждены на совещании с участием министра промышленности и энергетики Чувашии Евгения Герасимова.
Данная отрасль традиционно важная для экономики муниципалитета — она приносит доходы в местный бюджет и дает рабочие места. Однако испытывает трудности в доступности сырья для обработки, о чем шла речь при посещении одного из предприятий. В результате его загрузка на сегодня составляет менее 40%. Министр обсудил с менеджментом предприятия вопрос обеспечения стабильной сырьевой базой на долгосрочной основе и возможность модернизации уже существующего производства по глубокой переработке древесины. Как сообщает пресс–служба министерства, отмечалось также, что Минпромэнерго совместно с Минприроды и Минэкономразвития Чувашии рассматривает вопрос по совершенствованию механизмов доступа к лесному фонду, которые позволили бы увеличить объемы лесопереработки в республике, а также условия господдержки лесозаготовителей. В том числе с привлечением фонда развития промышленности Чувашии.

Опубликовано: 26 июля 2021 г.


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