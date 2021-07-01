27 июля — День избирательных комиссий в Чувашской Республике

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые члены избирательных комиссий!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем избирательных комиссий в Чувашской Республике!
Сегодня вы впервые отмечаете свой профессиональный праздник, установленный в память о первом заседании Центризбиркома Чувашии 27 июля 1995 года. Сегодня членами избирательных комиссий в Чувашской Республике являются тысячи человек. Среди вас — представители множества профессий — врачи, педагоги, юристы, предприниматели, служащие, пожарные, спортсмены, аграрии. Во многом от вашего ответственного отношения к выполнению обязанностей зависит легитимность избирательного процесса, формирования органов власти.
Благодаря вашему труду в Чувашской Республике на высоком уровне прошло голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а по итогам осенних выборов 2020 года Чувашия вошла в число регионов-лидеров по уровню доверия населения к результатам выборов.
Уверен, что и в сентябре нынешнего года на достойном уровне пройдут выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Государственного Совета Чувашской Республики. Для этого участковые избирательные комиссии будут оснащены всем необходимым оборудованием, во время предстоящего трехдневного голосования будет организовано видеонаблюдение.
Благодарю вас за деятельное участие в организации свободного волеизъявления граждан, реализации их конституционного права выбирать и быть избранными.
Желаю всем вам успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава Чувашии
Олег Николаев

 

Справка «СЧ»

Указ об учреждении Дня избирательных комиссий в Чувашской Республике Глава республики Олег Николаев подписал в нынешнем году в апреле. Этот профессиональный праздник учрежден для укрепления статуса членов избирательных комиссий, улучшения эффективности деятельности избиркомов и повышения доверия населения к избирательной системе, сообщают в ЦИК Чувашии. Подобные праздники существуют в ряде регионов страны: в Краснодарском крае, Псковской области, Карачаево-Черкесской Республике.

Опубликовано: 27 июля 2021 г.


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