На портале «Открытый город» завершилось голосование за кандидатуры претендентов на присвоение звания «Почетный гражданин города Чебоксары» в этом году. Лидерами его стали главный федеральный инспектор по Чувашии Геннадий Федоров, за которого отдали свои голоса 2553 человека, и бывший директор чебоксарского физико-математического лицея № 3 Ираида Полбенникова. За нее проголосовали 2074 жителя Чебоксар.
Как известно, голосование на портале носит предварительный характер, итоговый вердикт вынесут депутаты Чебоксарского городского Собрания.
Чебоксарцы проголосовали за самых уважаемых земляков
На портале «Открытый город» завершилось голосование за кандидатуры претендентов на присвоение звания «Почетный гражданин города Чебоксары» в этом году. Лидерами его стали главный федеральный инспектор по Чувашии Геннадий Федоров, за которого отдали свои голоса 2553 человека, и бывший директор чебоксарского физико-математического лицея № 3 Ираида Полбенникова. За нее проголосовали 2074 жителя Чебоксар.