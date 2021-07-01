Чебоксарцы проголосовали за самых уважаемых земляков

На портале «Открытый город» завершилось голосование за кандидатуры претендентов на присвоение звания «Почетный гражданин города Чебоксары» в этом году. Лидерами его стали главный федеральный инспектор по Чувашии Геннадий Федоров, за которого отдали свои голоса 2553 человека, и бывший директор чебоксарского физико-математического лицея № 3 Ираида Полбенникова. За нее проголосовали 2074 жителя Чебоксар.

Как известно, голосование на портале носит предварительный характер, итоговый вердикт вынесут депутаты Чебоксарского городского Собрания.