Дороги в будущее ДСК «Автобан»

«Мы и дальше пойдем: на Казань, Екатеринбург, на Тюмень, Челябинск — мощная опорная сеть будет по всей европейской части России», — поздравляя дорожных строителей с успешным завершением работ, заявил Президент России Владимир Путин на открытии Центральной кольцевой автомобильной дороги. Долгожданный автомобилистами страны старт движению по новой магистрали состоялся 8 июля. Отрадно, что далекое, казалось бы, от Чувашии событие эхом отзывается и у нас.

«На Казань» — через Чувашию

Говоря «на Казань», Президент, безусловно, имел в виду скоростную автомагистраль М-12 «Москва — Казань», строительство которой сегодня набирает обороты. Участок будущей скоростной трассы пройдет и через Чувашию — 94 км от границы с Нижегородской областью до Татарстана. Он пересечет земли шести районов республики — Шумерлинского, Вурнарского, Ибресинского, Комсомольского, Канашского и Янтиковского. Выполнение работ 6-го этапа стройки — строительство дороги до ее пересечения с федеральной автотрассой А-151 — возложено на строительно-инвестиционный холдинг «Автобан».

Это та самая дорожно-строительная компания, которая на себе, можно сказать, вынесла основную часть строительства ЦКАД — ее протяженность составляет 336 км, 200 из которых построил как раз «Автобан». В ноябре 2020 г. он сдал в эксплуатацию ЦКАД-3, которая соединила платную автомагистраль М-11 «Нева» с пересекающей Чувашию автодорогой М-7 «Волга». В декабре того же года «Автобан» на 10 месяцев раньше срока открыл движение на ЦКАД-4 и ЦКАД-3-5 — соединительном участке протяженностью 7,8 км. В июне 2021 г. были введены в эксплуатацию последние 25 км — «кольцо» полностью замкнулось.

Что за компания пришла в Чувашию, какие ее возможности и чего от нее ожидать — эти вопросы, конечно, интересуют наших читателей. Попробуем на них ответить. В том числе — используя опыт ее работы на ЦКАД. Как отмечают специалисты холдинга, все прогрессивные дорожно-строительные технологии, которые были использованы на Центральной кольцевой, будут транслироваться и на М-12. Тем интересней вклад «Автобана» в сооружение ЦКАД.

К слову, строительство Центральной кольцевой стало еще одним успешным опытом строительства магистрали по концессии. И по мнению руководства холдинга, этот опыт государственно-частного партнерства был бы полезен и на региональном, и на муниципальном уровнях, поскольку протяженность региональных дорог в России в 10 раз превышает аналогичный показатель федеральных трасс — 508 тыс. км против 57 тыс. км.

Визитная карточка магистралей России

Значение ЦКАД трудно переоценить. Дорога включает Россию в главные международные коридоры, станет мощным драйвером развития экономики московского региона. Уже сейчас она стала настоящим спасительным кругом для Москвы, задыхавшейся в пробках, поскольку ранее в МКАД упирался транзитный и большегрузный транспорт со всей Европы и со всех концов России. Взяв на себя до 40 тыс. единиц транзитного транспорта ежедневно, ЦКАД разгрузит «вылетные» магистрали и МКАД.

Можно догадаться каких усилий это стоило строителям. Чтобы сдать ЦКАД-4 досрочно, на объекте ежедневно трудились почти 4000 человек и 680 единиц строительной техники! На стыке первого и четвертого пусковых комплексов была возведена одна из крупнейших в России транспортных развязок, общая длина сооружений которой составляет 2,5 км, а вес — 12,5 тыс. тонн. Потому генеральный директор холдинга «Автобан» Алексей Андреев безгранично благодарен тем людям, результатом труда которых и стал грандиозный проект:

— Участие в строительстве таких масштабных и значимых для всей страны объектах — огромная ответственность, колоссальный труд и одновременно гордость, возможность проявить высокий профессионализм и опыт. Я благодарю всех, кто принял участие в этом проекте. Его успешная реализация говорит о том, что мы на правильном пути, и впереди нас ждут новые победы. Сегодня мы не только официально сдали ЦКАД, мы открыли новую главу в истории автомобильных дорог России.

ЦКАД по праву является новой визитной карточкой автомобильных дорог России. И статус первой отечественной цифровой магистрали, самого инновационного дорожного проекта страны — тоже заслуженный.

Трасса протянулась вокруг Москвы в 30-50 км от МКАД. 4 полосы технической категории IА, по две полосы в каждом направлении, с расчетной скоростью движения 140 км/ч. Интеллектуальная транспортная система ЦКАД включает Центральный пункт управления, систему взимания платы «свободный поток» (первый в стране пункт сбора оплаты «свободный поток» появился именно здесь), 76 детекторов транспортного потока, 71 видеокамеру АСУДД и 7 метеостанций. Именно пункты платежа на трассах сводили на нет скоростные допуски таких перегонов — пробки, остановки, очереди. Здесь же при подключении системы «свободный поток» антенны распознают транспондеры, камеры на полной скорости считывают номерной знак машины и количество осей.

Операторы ЦПУ в режиме реального времени обрабатывают данные, поступающие с камер, датчиков и метеостанций. Если метеостанции сообщают о приближении дождя или снега, операторы направляют спецтехнику для обработки дороги, не дожидаясь, пока она станет скользкой или образуется гололедица. Если на любом участке ЦКАД автомобиль остановился из-за поломки или аварии, операторы немедленно вызывают бригаду аварийных комиссаров.

М-12: «умная» и скоростная

«Умной» станет и М-12: все перечисленные выше высокие технологии — от «свободного потока» до метеостанций — будут перенесены и на скоростную магистраль «Москва — Казань». При возведении земляного полотна, а также при устройстве основания дорожной одежды, объясняют специалисты «Автобана», используются 3D-т

ехнологии, позволяющие повысить производительность механизмов, исключить возникновение неровностей, отклонений от высотных отметок и, следовательно, повысить качество дороги и уменьшить сроки производства работ.

Верхний слой проезжей части устраивается из SMA-16 на битумном вяжущем PG70-28. Покрытие обладает повышенной долговечностью, более высокими эксплуатационными характеристиками, устойчивостью к разрушениям под воздействием транспортного потока и климатических условий, снижает уровень шума от движения транспорта.

Магистраль будет соответствовать технической категории IБ с расчетной скоростью движения летом 130 км/ч, в зимний период — 110 км/ч. Дорога представляет собой четыре полосы движения — по две в каждую сторону, с разделительными барьерами и с полным освещением на протяжении всей трассы.

Строителям предстоит установка 132 водопропускных труб, а также более полсотни искусственных сооружений — мостов, путепроводов, экодуков. Дорога будет оснащена шумозащитными экранами. Уникальным сооружением станет мост через Суру — со 126-метровым основным пролетом, а общая длина мостового перехода составит более 1 км. На М-12 не будет тормозящих движение второстепенных примыканий и одноуровневых развязок, что и позволит транспорту развивать высокую скорость и сократить время в пути в города, расположенные на магистрали. До Москвы из Чебоксар, обещают, можно будет доехать за 6-7 часов вместо нынешних 9-10.

Автомагистраль станет частью создаваемого международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай» общей протяженностью около 8 тыс. км. В том числе по российской территории — 2,5 тыс. км. А почти 800-километровая М-12 свяжет 17 крупнейших региональных центров: в зоне ее тяготения проживает более 60% населения России. Она позволит развить экономический потенциал агломераций и создаст новые рабочие места, разгрузит населенные пункты от транзитного трафика и увеличит грузовой поток между регионами.

Плюсы для районов и региона

Раньше подобный проект в республике назвали бы стройкой века —и были бы правы. Сравнимых по масштабам работ объектов в новой истории региона еще не было. Потому и внимание к стройке со стороны руководства республики —особое. Глава региона Олег Николаев сам возглавил штаб строительства. При этом он не раз говорил о том, что ввод магистрали положительно отразится на экономике региона. Это и объекты придорожного сервиса, которые должны появиться на прилегающих к магистрали территориях, и туристы, в полку которых должно прибыть, и рабочие места для жителей республики и многое другое.

Солидарны с Главой и местные власти. В недавнем разговоре с корреспондентом газеты ответственный за сферу строительства заместитель главы администрации Комсомольского района Александр Краснов высоко оценил возможности, которые открывает для района планируемая развязка на пересечении магистрали с автотрассой А-151:

— Она позволит с территории Комсомольского района беспрепятственно заезжать на новую магистраль и съезжать с нее. Это послужит тому, что через нас на магистраль потянутся не только автомобили с чувашскими номерами, но и автотранспорт граничащих с республикой регионов. Плюс к тому — развитие инфраструктуры торговли, сферы услуг. Могу предположить, что у нас появятся логистические центры для разгрузки и загрузки грузов, прибывающих и отправляемых по скоростной магистрали — все на пользу экономике района. А это дополнительные инвестиции, налоги в местный бюджет и, конечно, новые рабочие места.

Такого же мнения заместитель главы администрации Канашского района Екатерина Филиппова, отвечающая за развитие инфраструктуры:

— Так и напишите: мы счастливы и довольны! — пошутила она. — А если серьезно, нам очень повезло, что будет построена развязка на территории соседнего с нами Комсомольского района — это совсем рядом, на границе с нашим районом. С вводом скоростной магистрали в эксплуатацию, можно сказать, через нас будет проезжать вся Россия, что, уверена, положительно скажется на экономике Канашского района и республики в целом. Логистика, автозаправки, кафе, гостиницы и т.д. — рассчитываем на развитие всей инфраструктуры, присущей придорожному сервису, что должно принести оживление в сферу нашего малого бизнеса.

Она тоже рада новым рабочим местам, которые появились с началом строительства М-12: «Подрядчики с самого начала говорили о готовности привлекать к работам по возведению дороги местные организации, предпринимателей региона. Отрадно, что жители Канашского района уже трудоустраиваются на стройку — для нас это очень важно». При этом в администрациях каждого из районов, территории которых пересечет магистраль, акцентируют внимание на том, что запуск в эксплуатацию магистрали М-12 заметно сближает нас с Москвой. За счет уменьшения расстояния и увеличения скорости передвижения время в пути в первопрестольную сокращается в полтора, а то и в два раза.

Присутствие большой стройки уже очевидно. Помимо штаба строительства на территории производственной базы вблизи г. Шумерля ДСК «Автобан» размещает общежития — для рабочих на 1000 человек и для сотрудников ИТР на 100 человек, вагон-городок из 60 вагонов, лаборатория и лабораторные посты, АБЗ и площадку для хранения инертных материалов.

Вопросы, конечно, возникают, как и на любой масштабной стройке, но они оперативно решаются в рабочем порядке. Об этом еще в начале июня говорил Глава региона Олег Николаев и в интервью главному редактору нашей газеты Владимиру Васильеву. Олег Алексеевич обратил внимание, что необходимо сохранить наши республиканские дороги, по которым сейчас ездит тяжелая техника: «местные дороги не рассчитаны на такой вес и, соответственно, разрушаются», «поэтому очень важно, чтобы они остались в рабочем состоянии, чтобы у нашего населения было только приятное послевкусие от строительства такого глобального объекта». Сказал Олег Алексеевич и о важности сохранения экологии, обустройства переходов для домашнего скота и диких животных. Отрадно, что «эти направления на сегодняшний день в работе — со стороны и генподрядчика, и проектировщика есть понимание, что все эти детали надо учесть».

Сплоченная команда не подведет

Одна из таких деталей — возможное строительство на территории республики еще одной развязки. Пока проектом предусмотрены две — в Шумерлинском и Комсомольском районах. Руководство Чувашии настаивает на третьей — в Ибресинском районе. Об этом Олег Николаев сказал и на недавнем совещании с участием Вячеслава Петушенко, председателя правления ГК «Автодор» — заказчика строительства магистрали М-12. Петушенко согласился с целесообразностью развязки в Ибресинском районе и пообещал, что специалисты по транспортному моделированию рассмотрят этот вопрос: «На 90% мы видим необходимость этого съезда. Скорее всего, согласимся».

Участок пути в Ибресинском районе является зоной ответственности холдинга «Автобан». Будет соответствующее решение — за ней дело не станет, сделают все, как полагается. Компания является одним из крупнейших генподрядчиков «Автодора» и Федерального дорожного агентства, входит в тройку крупнейших российских дорожностроительных компаний. В ее послужном списке — более 200 крупных проектов, успешно реализованных в самых разных уголках России, в том числе в суровых северных и сибирских регионах страны. А это — почти 2500 км построенных и реконструированных с 1999 г. автодорог.

Помимо ЦКАД, в портфолио холдинга работа на федеральных трассах М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева» и многих других. Словом, надежность и репутация компании не вызывают сомнений, что гарантирует успех и в строительстве М-12.

Фото ДСК «Автобан»