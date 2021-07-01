Ушел из жизни Шимин Леонид Аркадьевич

Глубоко скорбим в связи с уходом из жизни члена Совета старейшин при Главе Чувашской Республики, председателя Общественной палаты Чувашской Республики первого и второго составов

ШИМИНА

ЛЕОНИДА АРКАДЬЕВИЧА.

Светлая память о нем, как о высочайшем профессионале, многие годы проработавшем на руководящих должностях города Чебоксары и республиканской службы занятости, и замечательном человеке, вызывавшем искреннее уважение у всех, кому выпала честь работать с ним, навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования семье покойного, его родным и близким.

О.А. Николаев, А.Е. Егорова, В.И. Николаев, Н.В. Федоров, А.Г. Аксаков, А.И. Аршинова, Н.В. Малов, И.Ю. Моляков, Л.И. Черкесов, В.А. Борисов, М.Г. Ноздряков, С.Г. Артамонов, П.В. Данилов, Д.И. Краснов, А.Л. Салаева, П.А. Чекмарев, Е.Р. Герасимов, А.Г. Елизарова, С.А. Каликова, К.А. Майнина, В.М. Осипов, В.В. Петров, В.Г. Степанов, Э.Н. Бедертдинов, О.Н. Яковлев, К.В. Викторов, Н.В. Колебанова, Д.М. Сержантов, В.В. Кочетков, В.П. Димитриев,

И.С. Архипов, Г.Г. Васильев, О.Г. Денисова, И.И. Долгушин, Ф.А. Карягин, М.Ф. Киселев, В.П. Мидуков, П.М. Митрофанов, М.А. Михайловский, Н.И. Панкратов, В.П. Петров, И.В. Рощин, В.В. Сапожников, В.А. Теллина, В.П. Фадеев.