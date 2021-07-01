Проблемные дома с надеждой на достройку

Фонд защиты прав дольщиков приступил к завершению строительства высотного жилого дома (позиция 6) по улице Гражданской в Чебоксарах.

Об этом пока еще не состоявшимся новоселам на недавней встрече сообщили представители Минстроя республики и других ведомств. В начале июля заключен контракт на выполнение работ по завершению строительства этого дома. Сумма его составляет 62 млн 700 тыс. рублей. На эти деньги подрядчику необходимо завершить все работы и подготовить дом к сдаче. Завершение основных строительно-монтажных работ ожидается в конце октября, а до конца года объект официально будет введен в эксплуатацию и участники долевого строительства получат свои долгожданные квартиры. Таковы оптимистичные прогнозы представителей исполнительной власти.

Напомним, застройщик ООО «Кратонстрой», взявшийся возвести жилье для участников долевого строительства, с 2016 года не исполнял свои обязательства. Дом включили в Единый реестр проблемных объектов, а в конце 2019 года федеральный Фонд защиты прав дольщиков принял решение о выделении средств на завершение его строительства. «Мы активно работаем с фондом. На сегодняшний день есть решение по пяти объектам долевого строительства на общую сумму 1 млрд 200 млн рублей, — сообщил и.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов. — По четырем объектам принято решение о достройке, а еще по одному объекту практически завершились выплаты компенсации дольщикам. Сегодня мы запускаем в работу первый дом, в ближайшее время стоит задача возобновить стройку еще трех объектов, по которым принято решение. Это позиция 5 в микрорайоне Соляное (ООО «Алза»), ЖК «Ривьера» (ООО «Фирма «Старко») и позиция 83 по улице Калинина (ООО «Победа»). Подготовительная работа сейчас ведется».

Цифра 14 недостроенных жилых домов в республике значатся сейчас в Едином реестре проблемных объектов (По данным сайта наш дом.рф)

Хорошая новость. Впрочем, не всем долгостроям везет с определением сроков завершения строительства. К примеру, конкурсный управляющий обанкротившейся строительной компании «СУОР» вновь выставил на торги объект незавершенного строительства на улице Б. Хмельницкого в Чебоксарах. Об этом сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Речь идет о недостроенном доме (позиция 15) в третьем микрорайоне. Степень его готовности оценивается в 80 процентов. Площадь застройки без малого почти 2 тысячи кв. метров. Имущество является предметом залога ПАО «Сбербанк России». Начальная цена лота составляет 279 млн рублей. Кстати, предыдущий аукцион по продаже недостроя, назначенный на вторую половину июня, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. Тогда здание дома выставлялось на торги за 310 млн рублей. Теперь, как видим, оно подешевело… Напомним, застройщика микрорайона «Садовый» ООО «СУОР» признали банкротом в мае 2019 года.

Фонд защиты прав дольщиков контролирует и строительство домов застройщика «Лидер». Как сообщала «СЧ», в нынешнем мае получено разрешение на ввод в эксплуатацию одного из проблемных объектов этой строительной организации — поз.4,4а в чебоксарском микрорайоне «Кувшинка». Дом, строительство которого началось еще в 2016 году, исключен из Единого реестра проблемных объектов, своих квартир здесь ждали более 420 дольщиков. В ЕРПО остаются еще три позиции застройщика — одна в микрорайоне «Кувшинка» (поз.3,3а) со сроком сдачи в сентябре 2022-го, и две в ЖК «Гагарин» (поз.1,2), — их застройщик планирует сдать до конца этого года. В Минстрое сообщили, что в отношении ООО «СЗ «Лидер» прекращено дело о банкротстве. Он ведет работы по завершению строительства объектов своими силами под постоянным мониторингом регионального Фонда защиты прав дольщиков.