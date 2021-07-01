Пожарил сосиски на Вечном огне…

Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Чебоксар, обвиняемого в осквернении символов воинской славы России.

В октябре прошлого года эта история вызвала большой общественный резонанс. Как уже сообщала «СЧ», молодой человек решил ночью пожарить сосиски в пламени Вечного огня, на территории Мемориального парка «Победа». При этом вандал производил видеосъемку своих действий на камеру мобильного телефона, после чего разместил ее в музыкальном и матерном сопровождении для публичного просмотра в одной из соцсетей, на своей странице, имеющей более 16 тысяч подписчиков. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Верховный суд республики, сообщили в СУ СКР по Чувашии.