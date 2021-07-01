Еще два кандидата-одномандатника выдвинулись в Госдуму

6 июля в Центральную избирательную комиссию республики документы на выдвижение в Госдуму сдали два представителя социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду».

Действующий депутат Государственной Думы, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков выдвинулся по Канашскому одномандатному избирательному округу №37. А по Чебоксарскому одномандатному избирательному округу №38 выдвинулся Игорь Моляков, также действующий депутат российского парламента.

На пресс-походе Анатолий Аксаков отметил, что на депутатах Госдумы лежит большая ответственность перед республикой. «Важно отстаивать интересы своих избирателей и в определенном смысле быть рукой правительства Чувашии в федеральных органах власти, чтобы добиваться реализации многих проектов у нас в республике», — подчеркнул он.

Игорь Моляков в свою очередь выделил прозрачный подход к выборам: «Власть взяла курс на честные, демократические выборы. Хочу сказать – обмана не будет».

По сообщению регионального ЦИК на 11:30 16 июля в Чувашии на выборы в Государственную Думу выдвинулись девять кандидатов-одномандатников: восемь – от партий и один самовыдвиженец. Зарегистрированных депутатов нет.

Игорь Васильев