Опасная находка

Чувашские археологи обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, а зрывотехники Росгвардии уничтожили его.

Минометный снаряд был найден вечером 13 июля археологами, проводившими раскопки в нескольких километрах от села Стемасы, в пойме реки Сура, на территории бывшей крепости города Алатырь.

Место обнаружения предположительно неразорвавшегося минометного снаряда сразу же оцепили сотрудники полиции. А поскольку обследование боеприпаса невозможно было провести в темное время суток, стражам порядка пришлось дежурить всю ночь, пока утром 14 июля ни прибыла группа разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Чувашии.

По словам почетного краеведа республики Александра Макеева, который и сообщил в правоохранительные органы о подозрительном предмете, в годы Великой Отечественной войны в этих местах располагался полигон, где проводились испытания вооружения, направлявшегося на фронт. «Здесь в свое время часто находили стреляные гильзы артиллерийских снарядов, а неразорвавшиеся снаряды – это редкость», – рассказал он.

Взрывотехники ОМОН обследовали находку. Из себя она представляла покрытый коррозией предмет более метра в длину, 160 миллиметров в диаметре, конструктивно схожий с миной для стрельбы из миномета. Как сообщили корреспонденту «СЧ» в Росгвардии, снаряд оказался слишком большим для перевозки, к тому же транспортировка была бы просто опасна, так как боеприпас содержал более семи килограммов взрывчатого вещества. Поэтому решено было уничтожить мину на месте накладным зарядом с соблюдением всех требований безопасности. Саперам пришлось протянуть шнур и отойти на безопасное расстояние в укромное место, после чего прогремел взрыв, и снаряд был уничтожен.

Кстати, неразорвавшиеся боеприпасы времен Великой Отечественной войны находили в Чувашии и раньше. В 2016 году на территории Ибресинского района местный житель в своем огороде обнаружил 85-мм артиллерийский снаряд от зенитной пушки. А годом позже во время ремонта в одной из алатырских школ нашли 82-миллиметровую боевую мину. Все опасные находки были обследованы специалистами ОМОНа, обезврежены или уничтожены.

К сведению

В управлении Росгвардии еще раз напомнили о том, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо срочно обратиться в правоохранительные органы. Категорически запрещается производить какие-либо манипуляции с опасной находкой: осматривать, прикасаться, поднимать , переносить. Необходимо отойти от нее на безопасное расстояние, а также не допускать к месту обнаружения других людей, особенно детей. Потому как даже старый заржавевший снаряд, пролежавший в земле 80 лет, может быть опасен.