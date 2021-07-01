О дирекции пляжа узнаете в медпункте

А маски найдете под грудой одежды.

В пруду у деревни Савка Ибресинского района, купаясь в необорудованном для этого месте, утонул 65-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина ушел из дома 7 июля. Тело погибшего обнаружили и извлекли из воды утром следующего дня.

А всего в этом году на водоемах республики погибли 24 человека, трое из них — несовершеннолетние. Недавно эта тема обсуждалась в ГУ МЧС России по Чувашии на межведомственном совещании.

Трагедии на воде в летний сезон происходят из-за грубого нарушения правил безопасности: взрослые тонут, купаясь в необорудованных местах, часто в нетрезвом виде, дети же оказываются в беде, отправляясь на водоем без присмотра старших. Руководителям муниципалитетов рекомендовано оборудовать безопасные места массового отдыха людей на воде, больше проводить совместных рейдов с сотрудниками МВД и Росгвардии по выявлению стихийных мест купания, привлекать волонтеров к агитационной работе среди населения.

О безопасности людей на организованных водных объектах отдыха беспокоится и прокуратура республики. Недавно ее сотрудники проверили, как обстоят дела на пляже «Центральный» в Чебоксарах. Кстати, по контракту, заключенному с Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, обязательство по содержанию пляжей города (а также фонтанов, родников и пр.) взяло на себя акционерное общество «Инженерная защита».

Анализ несчастных случаев, произошедших с начала купального сезона, показал, что большинство из них произошли в районе правой части пляжа «Центральный». При этом, как показало обследование, дно акватории в этом районе за пределами буйков имеет особенный рельеф, связанный с резким перепадом глубины.

Однако какая-либо информация с указанием глубин и опасных участков на пляже отсутствовала, чего, конечно же, быть не должно. А табло, на котором размещены правила поведения на пляже и на воде, сведения о дирекции пляжа, реквизиты и другая информация, установлено не на входе на пляжную территорию, а… внутри медицинского пункта, то есть в недоступном для купальщиков месте.

В ходе проверки также выявлены нарушения в деятельности Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, уполномоченного проводить мероприятия в сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах в Чебоксарах. По установленным правилам спасатели должны патрулировать закрепленные за ними территории пляжа, содержать плавсредства и спасательный инвентарь, так сказать, в боевой готовности, вести вахтенный журнал и книгу актов несчастных случаев. Однако на момент проверки спасательное оборудование, в том числе «Конец Александрова» (средство для оказания помощи утопающим), расположенное около и на смотровой вышке на пляже, не было снабжено инструкциями по эксплуатации. Часть снаряжения — маски, трубки — лежала в упакованной коробке на спасательной станции или была завалена одеждой посетителей пляжа — случись экстремальная ситуация, быстро нужные предметы не достанешь и не найдешь. А изучение книги несчастных случаев пляжа показало, что в ней зафиксированы не все случаи травматизма и гибели людей.

Прокуратура внесла представления о незамедлительном устранении нарушений и привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности. Кстати, заглянули проверяющие и в медицинский пункт на пляже. И обнаружили, что в нем не соблюдаются температурные требования при хранении лекарств, — несмотря на жаркую погоду, в помещении не было холодильного оборудования. Похоже, и организации, обслуживающей медпункт, не избежать «административки».