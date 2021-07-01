Амфитеатр под открытым небом и буккроссинг в беседке

Архитекторы вместе с чебоксарцами решают, как обустроить два городских бульвара.

В Чебоксарах состоялись публичные обсуждения проектов благоустройства Школьного и Юго-западного бульваров. Жители, собравшиеся на встречах, совместно с группой архитекторов выработали концепцию изменений территорий которые будут преобразованы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Пока до комфортного места обитания двум бульварам еще далеко — старый асфальт, поломанные бордюры, нехватка оборудованных мест для отдыха… «Задачи данных проектов в том, чтобы превратить оба бульвара в современное общественное пространство, — подчеркнул один из разработчиков проекта, архитектор Денис Чистов. — С другой стороны нужно сохранить некоторый баланс приватности и не помешать оживлением жизни на бульварах жителям окрестных домов».

Итак, что же изменится?

Школьный бульвар

По замыслу авторов проекта, на Школьном бульваре в главном направлении от улицы Мичмана Павлова до проспекта М. Горького планируется разбить две пешеходные аллеи с новым асфальтом шириной 3,5 метра, разделенные ухоженным газоном. Вдоль аллей по плану должны появиться современные парковые светильники.

В настоящее время на прилегающей к бульвару территории протоптано много диагональных дорожек, ведущих во дворы или к школам. «Народные тропы» архитекторы тоже предложили обустроить — выложить их бетонной плиткой. В планах было и создание на Школьном бульваре велодорожки. Но от этой задумки решили отказаться — диагональные пересечения не позволят воплотить идею, ведь может произойти конфликт интересов велосипедистов и пешеходов.

По всей территории бульвара планируется создать несколько специальных крытых беседок, в которых появится возможность спокойно покататься на качелях или, взяв книгу из буккроссинга, присесть на скамейку и почитать ее. По словам жительницы дома по пр. М. Горького № 25 Ольги Христофоровой, именно она предложила идею буккроссинга в беседке, и теперь очень рада, что ее поддержали. Предложений, отметим, горожане вносили немало, и сам проект обсуждали вдумчиво, с вниманием к множеству бытовых деталей. Старшее поколение, например, интересовал вопрос ликвидации сухостойных деревьев, а молодые родители говорили о необходимости установки камер видеонаблюдения.

Во время презентации несколько раз упоминалось отсутствие изюминки у Школьного бульвара. По мнению представителя общественного движения «Красивые Чебоксары» Анатолия Кравченко, в силу уникальности рельефа «вишенкой на торте» Школьного бульвара мог стать искусственный каскадный ручей. «Можно было бы еще сделать информационные стенды с портретами деятелей чувашской культуры и разместить на них QR-коды, чтобы молодежь могла их считать и ознакомиться с информацией об известных людях», — добавил Анатолий Кравченко.

Хотя проект благоустройства Школьного бульвара еще не окончательный, он будет дорабатываться, но многие чебоксарцы его в целом одобрили.

«Мне понравилась презентация проекта. На бульваре отдыхает много мамочек, пенсионеров — эта зона отдыха будет, как глоток свежего воздуха, — поделилась впечатлениями Елена Молодцова. — В рамках проекта можно продумать возможность установки детских площадок с качелями и песочницей, чтобы мамы с детьми могли провести там свободное время».

Юго-западный бульвар

На Юго-западном бульваре будет проложена асфальтированная пешеходная аллея шириной 4 метра и велодорожка в 2,5 метра. Зоны для пеших отдыхающих, и тех, кто любит прокатиться на бульваре с ветерком, разделит «полоса» с парковыми светильниками. Появятся на бульваре и четыре детские площадки. Это в целом. А дальше на презентации пошли раскрывать детали. И уже самый первый объект вызвал интерес у горожан — на входной зоне с улицы Чернышевского планируется посадка большого цветника со скамейками и создание арт-объектов. Еще здесь предполагается оборудовать парковку для самокатов. Кстати, по проекту, цветочные клумбы будут созданы практически на всех пешеходных развилках Юго-западного бульвара.

Местом притяжения для жителей района станет территория между домами по Юго-западному бульвару, 3, 5а, 4, 6 и ул. Энтузиастов, 21 — здесь по плану оборудуют амфитеатр, где можно будет проводить культурно-массовые мероприятия, а также просто отдохнуть после рабочего дня. На этом же участке, по задумке проектировщиков, в зимнее время будет устанавливаться горка.

Не будут забыты в ходе реконструкции и славные страницы нашей истории — ведь на Юго-западном бульваре находится аллея, высаженная в память о советских воинах, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. По замыслу архитекторов, на этом участке планируется создать один большой монумент, символизирующий долгий путь к Победе. А «изюминкой» Юго-западного бульвара может стать необычный музыкальный элемент, который появится на его пересечении с улицей композитора Максимова. На аллее, с помощью нотного стана, изображенного на пешеходной дорожке, будет воспроизведен фрагмент его песни «Шел я через темный лес…»

Во время обсуждения проекта горожане вместе с группой разработчиков проекта оценивали возможность появления скейт-парка на Юго-западном бульваре. И сошлись во мнении, что эту идею будет сложно воплотить в жизнь из-за близости аллеи к жилым домам.

«Очень приятно, что архитекторы хотят выполнить пожелания людей, которые здесь живут. Нам очень хочется красивый бульвар, вечером жителям микрорайона некуда идти, а в центр города не каждый сможет поехать, — рассказала корреспонденту «СЧ» жительница дома номер 17 по Юго-западному бульвару Алевтина Славновская. — Мои предложения учли — я говорила, что нужно расширить тротуар, сделать велодорожку и поставить скамейки. Если все получится, то для многих людей этот бульвар станет любимым местом отдыха».