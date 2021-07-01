Против лома есть приемы…

Чувашские полицейские задержали серийного квартирного вора.

«Привет» из девяностых

26 апреля один из подъездов дома 30 по улице Хевешской подвергся настоящему штурму неизвестного домушника. Три квартиры были вскрыты, двум еле удалось устоять под натиском злоумышленника с монтировкой. Даже невооруженным глазом было видно, что железные двери взломали самым что ни на есть дедовским методом — такой вот «привет» из лихих девяностых. Не скажешь, что незваный гость действовал без шума и пыли, но его бесцеремонное вторжение никого из жильцов не потревожило. Квартирный вор орудовал днем, большинство людей находилось на работе либо в отъезде. Звонков о подозрительных звуках в подъезде в полицию не поступало.

Через три дня ситуация повторилась в соседнем доме, где таким же способом были вскрыты еще две квартиры. Внутри все было перевернуто вверх дном. Злоумышленник искал и забирал малогабаритные, но ценные вещи, а также деньги, причинив ущерб обокраденным гражданам в общей сложности на 200 тысяч рублей. Но не брезговал и мелочью: так в одной из квартир, где не нашлось ни драгоценностей, ни наличных, воришка стащил пачку макарон из кухни. Но, в конце концов, взломщику повезло — две недели спустя он побывал в квартире дома по улице 324-й Стрелковой дивизии, где обнаружил припрятанные хозяевами полмиллиона рублей, самый крупный его улов.

Дерзкий налет в духе постперестроечного периода чувашскими полицейскими был воспринят как вызов: для раскрытия краж была создана группа, куда вошли оперативники УМВД России по г. Чебоксары и Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике.

Кто к нам пожаловал?

После майской кражи на улице 324-й Стрелковой дивизии домушник с ломом, что называется, «залег на дно», чтобы про него забыли. Но оперативно-розыскные мероприятия продолжались и днем, и ночью. Причем, если сам преступник действовал по старинке, то охотящиеся за ним сыщики взяли на вооружение весь комплекс современных технологий, включая аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» и ДНК-лабораторию. Подозреваемого выслеживали по видеокамерам на улицах, у торговых точек, вокзалов — мужчине средних лет с непримечательной внешностью не помогли ни частые переодевания, ни смена сумок для воровского инструмента. Каждый шаг из перемещений «джентльмена удачи» в Чебоксарах был кропотливо восстановлен. Заодно выяснился еще один факт — после совершения вылазок мужчина уезжал в Ульяновск. Стало понятно, почему от противоправных действий пострадали определенные жилые кварталы — они находились недалеко от чебоксарского междугороднего автовокзала.

Несъеденная улика

Личность 42-летнего жителя Ульяновска помогли установить коллеги из соседнего региона, рассказал заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска МВД по Чувашии Константин Егоров. Подозреваемого там хорошо знали — мужчина неоднократно был судим за аналогичные преступления. Причем своему излюбленному орудию преступления он никогда не изменял, и, едва освободившись после очередного срока, снова принимался за старое — во всех смыслах. Но, оказалось, против его лома есть приемы: матерый уголовник был задержан чувашскими оперативниками в Ульяновске. Похищенное золото он успел сбыть, а деньги потратить, но зато в ходе обыска в квартире рецидивиста нашлась та самая пачка макарон из дома по улице Хевешской. Вместе с задержанным улика вернулась в Чебоксары, где была приобщена к материалам уголовного дела по восьми фактам квартирных краж и покушений на их совершение. На время расследования обвиняемый арестован.