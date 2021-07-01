Дачники в помощь

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
С нетрезвым водителем и машину тянет на боковую. Фото УГИБДД МВД по Чувашии

Очевидцы не дали уехать пьяному водителю.

Выезжая из коллективного сада в Чебоксарском районе, двое горожан заметили скатившийся с дороги «Опель». Водитель иномарки, который, судя по виду, свой воскресный день проводил явно не в огороде, отчаянно пытался выбраться обратно.

Но правильные дачники решили, что на трассе в таком состоянии лихачу точно не место, и вытащили ключи из замка зажигания.

Как ни ругался с ними автолюбитель, как ни угрожал «разобраться», очевидцы вызвали полицию и дождались приезда экипажа отделения ГИБДД ОМВД России по Чебоксарскому району. Задержанный гражданами водитель подтвердил все подозрения по поводу себя, отказавшись от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении 43-летнего жителя Новочебоксарска был составлен материал по статье 12.26 КоАП РФ. В итоге водитель может получить крупный штраф и лишиться прав на полтора года.

Опубликовано: 12 июля 2021 г.


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