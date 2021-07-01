Вора нашли по карте

Патрульные раскрыли преступление раньше, чем потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Новочебоксарску Кирилл Батьков и Михаил Щекотов заметили возле одного из супермаркетов подозрительного гражданина. При досмотре у молодого человека была обнаружена не принадлежавшая ему банковская карта, которую якобы дал ему знакомый.

Но патрульные таким объяснением не удовлетворились и тут же связались по телефону с владелицей электронного средства платежа. Девушка сообщила, что на днях потеряла карту и уже собиралась идти с заявлением в полицию, так как с ее счета списали более 4 тысяч рублей.

Про знакомого, отдавшего ему карту, подозрительный парень не соврал — на записях с камер видеонаблюдения из торговых точек, где расплачивались этой картой, был совсем не тот человек, которого задержали полицейские. Сотрудники ППСП оперативно вышли на приятеля задержанного, ранее неоднократно судимого 35-летнего новочебоксарца. В отношении него возбуждено уголовное дело.