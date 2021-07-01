Под залог жилья займы запрещены

Но люди все равно подписывают кабальные договоры.

С января 2019 года микрофинансовым организациям по закону запрещено выдавать физическим лицам займы под залог жилья. Однако некоторые кредитные организации до сих пор ухитряются снабжать граждан деньгами в обход закона и — с тяжелыми последствиями для самих заемщиков.

Недобросовестные конторы подсказывают тем, кто крайне нуждается в деньгах, — вопрос можно решить. Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или «самозанятого» гражданина, а в анкете для получения займа указать, что деньги берутся на предпринимательские цели. В критический момент люди готовы на все, не оценивая последствий своих действий. Именно в такой непростой ситуации оказалась Галина Ефремова из Чебоксар (данные изменены). Ей срочно были нужны деньги, и, выслушав «вредный» совет микрофинансистов, она согласилась на все условия. Открыла ИП, оформила договор займа на закупку товара для розничной точки, отдала в залог индивидуальный жилой дом с земельным участком и надворными постройками в черте города, которые были оценены всего в 500 тысяч рублей. Собственноручно подписала кабальный договор, где была установлена ставка в размере 60 процентов годовых.

Через определенное время у Ефремовой возникли трудности по возврату долга. Микрофинансовая организация стала слать уведомления о погашении задолженности, мол, иначе взыскание может быть обращено на заложенные дом и участок. Осознав, что надвигаются большие неприятности, Ефремова поспешила выйти с иском в суд. Она просила признать договор залога земли с домом и хозпостройками недействительным и обязать Росреестр снять ограничение с недвижимости. Требования обосновывала тем, что никогда не занималась предпринимательской деятельностью, статус ИП получила только в день заключения договора денежного займа и залога недвижимости, а документы, в которых указано, что финансы ей выдаются для коммерческих целей, подписала, не задумываясь. И вообще, утверждала она, микрофинансовая организация не имела права брать у нее в залог недвижимость.

Однако суд не принял во внимание эти доводы. В решении суда сказано, что на момент заключения договора займа она являлась индивидуальным предпринимателем и деньги получила на развитие бизнеса. А ведь все могло сложиться иначе, если бы Ефремова смогла доказать в суде, что на сделку с микрофинансовой организацией пошла в связи с крайней необходимостью. В Гражданском кодексе РФ есть норма — сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона и воспользовалась. Но доказательств, что истица оказалась в затруднительной жизненной ситуации, представлено не было. Поэтому, обратившись в суд, Ефремова ничего не добилась.

Зато судом были удовлетворены встречные исковые требования микрофинансовой организации о взыскании основного долга, процентов, неустойки, всех судебных расходов, что вылилось в значительную сумму. Но самое трагичное в данной истории то, что на дом с земельным участком было наложено взыскание, и имущество выставлено на торги — за все те же 500 тысяч рублей…

Судебный спор прокомментировала заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева. По ее словам, граждане нередко берут в долг небольшие суммы от 100 до 200 тысяч рублей, закладывая недвижимость. На тот момент они не задумываются, что в случае невозврата денег могут потерять свое жилье. Не зря законодатель ввел запрет на выдачу физическим лицам займов под залог жилой недвижимости микрофинансовыми организациями. «Но МКФ нашли лазейку, как обойти закон. Для них это бизнес, а для людей, которые лишаются последнего, крах и боль, — говорит она. — Прежде чем брать кредит и предлагать в обеспечение жилье, надо хорошенько все взвесить и проконсультироваться с независимыми юристами. За годы моей службы в управлении это уже не первый случай, когда граждане по своей наивности лишаются недвижимости».