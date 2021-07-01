Горожанин поверил майору полиции…

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Прокуратура Московского района Чебоксар утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы республики, которая обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, злоумышленница представилась потерпевшему майором полиции, сотрудником Госавтоинспекции. И активно предлагала мужчине помощь по его трудоустройству в органы ГИБДД МВД по Чувашии. Причем убедила, что без денег тут не обойдешься. Мол, нужно оформить справки об отсутствии судимости, прохождении медицинского осмотра, приобрести форменное обмундирование и пройти обучение в академии МВД РФ в Нижнем Новгороде, что, дескать, обязательно для трудоустройства.

В итоге мужчина передал «майору» 21 тысячу рублей, однако гаишником так и не стал. Выяснилось, что какого-либо отношения к полиции девушка не имеет, напротив, ранее она была неоднократно судима за совершение мошеннических действий. Вот и в этой истории просто «разжилась» деньгами на личные нужды, не думая их возвращать.

Уголовное дело направлено в суд.

Опубликовано: 12 июля 2021 г.


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