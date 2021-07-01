Виртуально пострадал материально…

Житель Цивильского района в течение двух месяцев перевел мошенникам более 2,3 миллиона рублей.

Началось с того, что 52-летний мужчина увидел в одной из социальных сетей объявление с предложением выгодных инвестиций на виртуальной торговой площадке. И поверил в возможность такого рода заработка. При переходе по рекламной ссылке с кредитной карты мужчины было списано вначале 25 тысяч рублей с учетом комиссий за операции.

Спустя некоторое время ему позвонил неизвестный с предложением выгодно вложить деньги. Для этого требовалось зарегистрироваться на торговой площадке, после чего потерпевший оформил в одном из банков кредит и несколькими операциями перевел на различные телефонные номера 1 миллион 498 тысяч рублей.

Отслеживая свое финансовое положение, мужчина решил вывести заработанные деньги. Условием для их получения стала оплата комиссии в 650 тысяч рублей. Житель Цивильского района под залог своего автомобиля оформил очередной кредит на необходимую сумму и перевел деньги на указанный мошенниками счет.

После чего ему позвонил якобы «агент иностранного банка» и сообщил, что по техническим причинам вывести деньги не получилось, и предложил свою помощь. Для этого на его счет необходимо было перевести еще 182 тысячи рублей. Доверчивый мужчина снял со своих кредитных карт 132 тысячи рублей, а оставшиеся 50 тысяч рублей занял у соседки. Однако после перевода этой суммы он так и не смог вернуть вложенные деньги. И лишь тогда понял, что его обманули…

По этому факту полиция возбудила уголовное дело.