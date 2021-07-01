На самокате в суд

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Расследовано уголовное дело о краже «кикшерингового» электрического самоката.

Прокуратура Московского района Чебоксар утвердила обвинительное заключение в отношении 48-летнего жителя Чебоксар.

По версии следствия, в мае около семи вечера, мужчина, находясь на остановке общественного транспорта «Театр оперы и балета», похитил электрический самокат стоимостью 53 тысячи рублей, принадлежащий предпринимателю, оказывающему услуги по прокату этой техники. Злоумышленник скрылся с похищенным самокатом, а затем принес его к себе домой. Только не учел, что он был оснащен GPS-датчиком, позволяющим отследить его местонахождение. Сотрудники полиции возвратили самокат владельцу. А вор предстанет перед судом.

Опубликовано: 7 июля 2021 г.


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