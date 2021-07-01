За хорошую работу — звания, грамоты, знаки отличия

Указом Главы Чувашии от 2 июля девяти жителям республики присуждены государственные награды.

За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Почетной грамотой Чувашской Республики награжден Александров Николай Николаевич — заместитель начальника 41 пожарно-спасательной части 5 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики» присвоено Вуколову Анатолию Алексеевичу — директору филиала ГУП «Фармация» Минздрава Чувашии «Аптека № 14», с. Аликово, Клементьевой Людмиле Пантелеймоновне — старшей медицинской сестре отделения общей врачебной практики (семейной медицины) № 2 Городской клинической больницы № 1, г. Чебоксары.

За заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено Портновой Зое Михайловне — оператору линии в производстве пищевой продукции цеха бутылочного розлива пива ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии», Титареву Александру Федоровичу — наладчику спецоборудования пиротехнического производства акционерного общества «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева».

За заслуги в области связи и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный связист Чувашской Республики» присвоено Гриценко Александру Валерьевичу — главному инженеру филиала федерального ГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный передающий центр Чувашской Республики».

За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики» присвоено Максимовой Татьяне Ивановне — учителю Челкасинской основной общеобразовательной школы Урмарского района.

За заслуги в области экономики и финансовой деятельности почетное звание «Заслуженный экономист Чувашской Республики» присвоено Шиловой Татьяне Николаевне — главному экономисту плановой экономической службы АО «Чебоксарский речной порт».

За вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю добросовестную службу знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждена Татарских Татьяна Петровна — председатель контрольно-счетного органа Шемуршинского района.