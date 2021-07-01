Ярмарке придется отказаться от традиций

Тихвинская ярмарка, что ежегодно проводится в Цивильске в первых числах июля, всегда становилась местом притяжения тысяч участников и гостей. Однако вот уже второй год из-за пандемии ярмарке приходится отказываться от своих традиций. На днях руководитель региона Олег Николаев поддержал предложение республиканского Роспотребнадзора не проводить в этом году Тихвинскую ярмарку в традиционном формате. «В последние дни желающих вакцинироваться становится все больше, но эти темпы не позволяют нам проводить многотысячные мероприятия, где практически нет возможности обеспечить все необходимые противоэпидемиологические меры безопасности», — объяснил свое решение Олег Николаев. И добавил, что отдельные мероприятия, которые организаторы смогут провести с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Минздрава, все же состоятся: это республиканский форум замещающих семей, мотокросс и ряд спортивных соревнований.