Всем многодетным семьям — бесплатное питание

А школьникам — безопасный летний отдых.

Программа обеспечения бесплатным горячим питанием младших школьников республики в целом действует без сбоев. Однако есть вопросы по данной льготе для многодетных и малоимущих семей. Эти вопросы обсуждались вчера на правительственной еженедельной планерке под председательством Главы республики Олега Николаева.

ПОРУЧЕНИЕ. ДО 1 СЕНТЯБРЯ ПРОВЕСТИ РАБОТУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВСЕХ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ШКОЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ, ИСХОДЯ ИЗ ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ НОРМЫ.

Согласно решению Президента страны Владимира Путина с прошлого года обеспечены бесплатным горячим питанием все школьники начальных классов Чувашии. В школах и детсадах полностью обновлено кухонное оборудование на сумму более 350 млн рублей. Благодаря Минобразования и лично вице-премьеру — министру образования и молодежной политики Алле Салаевой проведена большая работа по анализу меню детей и его унификации для всех школ, в итоге — обеспечению высокого качества питания, сказал Олег Николаев.

Но в то же время обнаружились вопросы в организации бесплатного питания школьников из многодетных семей. Это входит в полномочия муниципалитетов, и в иных районах, по словам Главы, исполняются они из рук вон плохо. Как сообщила Алла Салаева, в республике насчитывается 11,8 тыс. детей из многодетных и малообеспеченных семей, которые учатся в 5-11-х классах. «Средняя стоимость питания в день — 81,55 рубля. Потребность в том, чтобы установить единый подход на 2021 год, — 75 млн рублей. Бюджеты у всех муниципалитетов разные, соответственно и финансирование разное», — отметила вице-премьер.

Дословно

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава республики:

— Мы принимаем принципиальное решение — с 1 сентября обеспечивать детей из многодетных, малообеспеченных семей по единому стандарту и по единому меню, как это и должно быть. На эти цели выделим на год необходимые средства, чтобы обеспечить полное финансирование. В следующем году этот вопрос будет организован на принципах софинансирования, но основная нагрузка ляжет на республиканский бюджет. В настоящее время готовится указ о поддержке семей, который будет подписан в День семьи, любви и верности. Прошу эту норму включить в указ и организовать процесс таким образом, чтобы дети были обеспечены полноценным горячим питанием, исходя из стандартов — «завтрак» и «обед».

ПОРУЧЕНИЕ. ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «КЛИК» СО СТОРОНЫ РЯДА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ.

Об участии в этой программе команд цифровой экономики республики доложила министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристина Майнина. Она напомнила, что «Клик» — это образовательная программа, обучающая навыкам управления и помогающая сформировать команду цифровой экономики и антикризисных лидеров.

В апреле прошли двухнедельные занятия по этой программе в части цифровой трансформации. В ней участвовали более 80 специалистов подведомственных организаций со своими проектами. Экспертами в итоге было отобрано 15 проектов.

На сегодня обучаются 86 человек, 65 проц. из них — представители органов госвласти, 6 проц. — органов местного самоуправления. Впереди других — команды Минфина, Минэкономразвития, Минтранса. В этом году работают три потока, но формируются они не полностью. В первом было заявлено 60 слушателей, а фактически учатся только 14… Олег Николаев дал поручение руководителю Администрации Главы Вячеславу Борисову проанализировать такое неудовлетворительное отношение к серьезному делу со стороны ряда министерств.

ПОРУЧЕНИЕ. НЕ ТЕРЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ В ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ. ДОБИТЬСЯ СОБЛЮДЕНИЯ ВСЕХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОВИДА.

В завершившуюся первую смену в 320 организациях оздоровительного отдыха поправили свое здоровье около 20 тысяч школьников республики, доложила на планерке Алла Салаева. Летняя оздоровительная кампания в регионе организована с учетом 75–процентной заполняемости лагерей. Всего в первую смену в лагерях трудились 200 вожатых, 74 воспитателя, 92 медицинских работника. Одним из важных моментов стало то, что удалось избежать распространения коронавирусной инфекции. Зафиксированы единичные случаи выявления COVID-19 у сотрудников (тесты на коронавирус персонал загородных лагерей проходит еженедельно), но ни один ребенок им не заболел.

Алла Салаева также сообщила, что в летний период запланировано проведение 14 профильных смен. Уже завершились первые из них: «ЮНАРМИЯ» в лагере «Звездный» Цивильского района, профильная смена физкультурно-спортивной направленности и профильная смена художественной направленности в лагере «Звездочка» города Новочебоксарска, профильная смена «Лидеры РДШ» в лагере «Солнышко» Моргаушского района. А на базе лагеря «Соснячок» (г. Шумерля) прошла тематическая неделя, посвященная трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Впереди — еще две смены, и надо также обеспечить полную безопасность пребывания детей в лагерях, призвал Глава республики.