Тепловые сети пора обновлять

Для этого Чебоксары заключат концессионное соглашение с ПАО «Т Плюс».

Поиском решения по обновлению городских сетей теплоснабжения администрация Чебоксар занимается вот уже два года. По экспертным оценкам, износ котельных на сегодня составляет 84%, а тепловых сетей — 81%. Кардинально изменить ситуацию поможет заключение концессионного соглашения, полагают в администрации.

Как напомнил на вчерашней городской планерке заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов, до 2018 года объекты теплоснабжения были под управлением ООО «Коммунальные технологии». А с середины 2018 года эксплуатацией теплосетевого имущества занимается МУП «Теплосеть». Но оно ежегодно получает убыток около 100 млн рублей. Чтобы переломить ситуацию, нужно обновить имущественный теплосетевой комплекс.

Концессионное соглашение, которое планирует заключить администрация, как раз и предусматривает это обновление. При этом объем инвестиций составит около 19 млрд рублей.

«Достаточно серьезное решение принимается нами, — подчеркнул на планерке глава администрации Алексей Ладыков. — Мы долго рассматривали инициативы, проводили публичные слушания, объявили открытый конкурс. Единственное предложение, соответствующее нашим условиям, поступило от ПАО «Т Плюс». Планируем заключить концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Чебоксар, сроком на 25 лет».

Кстати, по итогам публичных обсуждений с горожанами в проект концессионного соглашения внесены изменения. В частности, концессионер будет обязан перекладывать не менее 29 км сетей в год. Увеличен для него и размер штрафов: со 100 тысяч рублей до миллиона. Размер банковской гарантии концессионера вырос с 3 до 5% от объема годовых инвестиций. Также сокращен перечень объектов, передаваемых в концессию: пять зданий останутся в муниципальной собственности.

В итоге ожидается, что со временем столица перейдет на единый тариф по теплоснабжению. Контролировать концессионера в части исполнения инвестиционных программ предположительно будет новое казенное учреждение — поскольку «осуществление контроля за концессионером силами существующих муниципальных служащих не представляется возможным». Глава администрации поручил проработать вопросы по созданию новой структуры и согласовать это с Минфином Чувашии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ,

глава администрации города Чебоксары:

«Все, что касается персонала МУП «Теплосеть», — ни один человек не должен остаться без внимания и без работы. Прошу своих заместителей и руководителя МУП «Теплосеть» лично встретиться с коллективом, найти возможность по переводу персонала на другие предприятия, сделать все возможное, чтобы никто не пострадал».