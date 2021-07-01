Сделать прививку призывают медики и здравый смысл

Вакцинирован — значит спасен

О том, что прививка от коронавируса – единственный способ спасти себя и своих близких, мы слышим ежедневно. Но почему-то многие из нас все еще не спешат в прививочные кабинеты и не верят в спасительную вакцину. Возможно, потому что вопросов о прививках пока гораздо больше, чем ответов. Выровнять пропорцию постарались на прямой линии по вакцинации: врачи министры, врачи и специалисты Управления Роспотребнадзора ответили на самые волнующие людей вопросы.

Вице-премьер – министр образования и молодежной политики республики, председатель рабочей группы Оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Алла Салаева сразу же попросила медиков: говорить о вакцинации не научным языком, а простым, «народным». Сложности и непонимание останавливают людей и часто рождают слухи. Доля вакцинированных сейчас в республике небольшая: привито более 160 тысяч человек, а это чуть больше четверти плана 60% всего населения Чувашии . Именно столько людей должны получить вакцину, чтобы у нас возник коллективный иммунитет. Что же мешает это сделать и защищает ли вакцина от коронавируса?

Отвечая на этот, пожалуй, самый главный вопрос министр здравоохранения Владимир Степанов сказал, что вакцинация признана всем мировым медицинским сообществом единственно верным путем спасения, и она показала свою эффективность. По статистике, 99,3% попавших в ковидные больницы не вакцинировались. «Нет такого, что сделав вакцину, вы защищены на 100%. Но у вакцинированного человека в случае заражения риски возникновения осложнений, а самое главное летального исхода, снижаются в разы», — сообщил министр.

Евгений Орешников, заместитель главного врача Больницы скорой медицинской помощи: — Нужно подумать об ответственности: за родных, друзей, близких. Мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, когда, молодой человек легко перенес заболевание, но при этом передал вирус своим пожилым родственникам, которые берегли себя, соблюдали ограничения и потом заболели. К сожалению, не всех мы можем спасти. Вот эта позиция, что я все равно легко перенесу, зачем мне вакцинироваться – это вопрос ответственности.

Какая же вакцина «самая лучшая», прозвучал еще один популярный вопрос. Понятия «хорошая» или «плохая» вакцина нет, пояснил Владимир Степанов. В России сейчас три типа вакцины, а при ее выборе нужно руководствоваться рекомендациями лечащего врача или участкового терапевта. Надо понимать, что все три вакцины – КовиВак, ЭпиВакКорона и Спутник V – инактивированные, они не несут в себе «живые» вирусы, а значит, при вакцинации заболевание не возникает. А что касается «лучшей» вакцины, у медиков бытует такая фраза: «твоя вакцина – эта та, которая есть в прививочном кабинете». Все они безопасны и проверены.

Нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел и имеет антитела? Однозначно, да, ответили медики. Это рекомендуется сделать спустя шесть месяцев после болезни, независимо от количества антител. По поводу ревакцинации (ее тоже нужно делать раз в шесть месяцев) пояснили, что прививаться можно разными вакцинами.

Развеяли специалисты и миф о том, что хронические заболевания будто бы являются противопоказанием к прививке. Наоборот, при их наличии как раз нужно вакцинироваться, так как любая инфекция, в том числе коронавирус, может стать спусковым механизмом для запуска обострения хронической болезни, обратила внимание главный внештатный терапевт и гастроэнтеролог Минздрава Чувашии Лариса Тарасова. Другое дело, что в фазе обострения болезни прививку делать не следует – нужно дождаться стабилизации состояния. А если человек сомневается в своем здоровье, нужно обязательно сначала посоветоваться с доктором.

В кафе – со справкой С 1 июля в силу вступили изменения в Указ Главы Чувашии, согласно которым на предприятиях общественного питания вводится ограничение на обслуживание посетителей с часу ночи до шести часов утра. При этом заполняемость в часы работы не должна превышать 75%. Ограничения не коснутся так называемых ковид-фри зон – предприятий общепита, где все 100% сотрудников сделали прививки, а посетителей будут пускать либо с отрицательным ПЦР-тестом либо с сертификатом о вакцинации. По словам заместителя министра экономического развития и имущественных отношений республики Дениса Спирина, на 1 июля в сфере потребительского рынка в среднем провакцинировано 22-23% сотрудников.

Вообще, по словам медиков, есть только несколько противопоказаний к вакцинированию от коронавируса. Не рекомендуются прививки детям до 18 лет, людям с особой чувствительностью к компонентам вакцины и пациентам с серьезными аллергическими реакциями. До недавнего времени не прививали и беременных женщин, однако с 25 июня разрешено и им делать вакцину «Спутником V». Что касается аллергиков, врачи отметили, что аллергия аллергии рознь. Одно дело реакция на компоненты вакцины и другое – на укусы насекомых или контактный дерматит. В последнем случае прививку можно делать без всяких сомнений.

Бывают случаи, что работодатели грозят уволить сотрудника, если он отказывается прививаться. Что делать? — интересовались на прямой линии. Как рассказала вице-премьер Алла Салаева, в России вакцинация – добровольная. При этом в стране уже в 10 регионах ввели обязательную вакцинацию для определенной категории граждан из группы риска – работников сферы услуг, торговли, общепита, образования, медицины и других. Такое решение, напомнила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач, принимают главные санитарные врачи субъекта исходя из эпидситуации в регионе. К слову, перед работодателями тоже стоит задача привить не менее 60% работников организации. Есть хорошие примеры, когда работодатель предоставляет отгулы сотрудникам в дни вакцинации и даже проводит лотереи среди привитых с ценными призами. Поднимается и вопрос, что для участия в совещаниях и мероприятиях с большим количеством людей потребуется наличие ПЦР-теста или сведений о прививке. Если первое делают за деньги, то вакцина бесплатна. Выбор, как говорится, за нами.

Алла Салаева, вице-премьер – министр образования и молодежной политики республики: «Чтобы эту болезнь победить, очень важно нам, как пациентам, услышать рекомендации специалистов и врачей. Наша безопасность и безопасность наших близких зависят только от нашего решения. Не надо ничего ждать, надо принять решение здесь и сейчас, пойти и провакцинироваться. Это всем нам необходимо, чтобы не повторился тот страшный период, через который мы все прошли».

Представители СМИ, присутствовавшие на совещании, заметили, что в Интернете полно «страшилок» по поводу «нехороших» последствий после вакцинации. Медики не видят никаких оснований им верить. Так, главный врач Второй городской больницы Минздрава Чувашии Лидия Веденеева ( интервью с ней, напомним, недавно, опубликовала « Советская Чувашия»), сообщила, что в этом лечебном учреждении сделали почти 6,5 тысяч доз прививок и «все живы», нет ни одного «суперотрицательного последствия» вакцины. Нормально, когда у человека в течение 1-3 дня держится температура, присутствует некое «грипозоподобные» состояние: чувство ломоты, сонливости и как будто бы хочется заболеть. «Я хочу заверить жителей республики, что каждый медработник научен работать с поствакцинальными осложнениями. Что там говорят – сердце остановилось – такого не видела», — успокоила Лидия Веденеева. По ее словам, более 80% врачей в Чувашии привиты, «мы сделали этот выбор в пользу своего здоровья, здоровья наших близких, родителей». «Говорить о том, что на фоне прививки может быть острый инфаркт миокарда, тромбоз, тромбоэмболия – абсолютно необоснованно и даже глупо, это информация на уровне бабушек на скамейке и не более того. На сегодняшний день нет такого осложнения, которое действительно привлекло бы к себе внимание как тяжелое и сложное», — добавила ее коллега Лариса Тарасова. И напомнила, что мы живем в период пандемии, когда прибегают к экстренной вакцинации – она проводится независимо от количества антител и с периодичностью один раз в шесть месяцев. Вот тогда появится необходимая иммунная прослойка в 60%, которая позволит остановить безудержное заражение и победить коронавирус.

Важно провести вакцинацию против коронавирусной инфекции в этот сезон, чтобы появилась иммунная прослойка, уточнила главный внештатный аллерголог-иммунолог Нина Рассказова. Если процесс затянется, эффекта может и не быть.

Также на прямой линии поднимали вопросы доступности вакцины – прививку делают бесплатно, а к пожилым пациентам мобильные прививочные бригады можно вызвать на дом, спрашивали, вакцинируют ли иностранных студентов (чебоксарцы часто видят их в транспорте без масок) и интересовались, почему в Новочебоксарске мобильный пункт вакцинации в назначенное время и место не приехал. Адреса, где они работают, договорились публиковать ежедневно на сайтах Минздрава и Минэкономразвития.