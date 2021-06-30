ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ

(19.03.1950 – 01.07.2021)

С болью в сердце сообщаем о смерти Владимира Филиппова, заслуженного работника культуры, члена Союза журналистов России (1990), фотохудожника и настоящего друга.

Большая часть трудового пути Владимира Анатольевича связана с Чувашским телевидением. С 1980 по 1998 год работал ассистентом кинооператора Госкомитета по телевидению и радиовещанию Чувашской АССР, кино-видеооператором, редактором отдела национальной культуры ФГУП ГТРК «Чувашия». С 1997 по 2007 год трудился фотографом – видеооператором пресс-службы ОАО «Химпром».

Принимал участие в съемках киноочерков о ветеранах Великой Отечественной войны на чувашском телевидении. Является одним из создателей серии телевизионных программ «Семьдесят и семь» об истории и развитии чувашской национальной культуры.

Автор персональных фотовыставок «В поисках Ливанского кедра» (2006, Новочебоксарский художественный музей), «Хвала рукам, что пахнут хлебом» (2009, Чувашский государственный художественный музей).

Лауреат премии газеты «Хыпар» за серию фотоснимков «Жители села» (1991), Республиканской журналистской премии имени С.В. Эльгера (1993).

В памяти родных, близких и друзей Владимир Анатольевич навсегда останется человеком с неиссякаемым оптимизмом, который умел видеть красоту мимолетной жизни во всех ее проявлениях.

Скорбим вместе с родными и близкими.

Будем помнить о нем, пока живы.

Коллеги, друзья.