3 июля — Международный день кооперативов

Уважаемые работники и ветераны потребительской кооперации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Система потребительской кооперации имеет серьезное значение в развитии пищевой и перерабатывающей промышленности Чувашской Республики, сельских территорий, бесперебойном обеспечении жителей рабочими местами, необходимыми товарами повседневного спроса, натуральной и качественной продукцией. Велика ваша роль и в поддержке личных подсобных хозяйств.

Мы гордимся вашим трудом, он заметен и на федеральном уровне. Республиканский союз потребительских обществ более двух десятков лет является одним из лидеров среди региональных потребсоюзов Центросоюза России. Сохраняя лучшие многолетние традиции и практики, вы идете в ногу со временем — внедряете передовые, в том числе цифровые, технологии, современные методы управления.

Выражаю благодарность всем, кто посвятил себя кооперации и искренне предан своему делу! Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики

Олег Николаев