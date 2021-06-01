На правительственной планерке подвели итоги празднования Дня республики

Праздник прошел на высоком уровне. Надо сосредоточиться на дорогах, ковиде и воде

Открывая вчерашнее еженедельное правительственное совещание, Глава республики Олег Николаев выразил благодарность руководителям министерств, главам муниципалитетов, всем другим за высокий уровень подготовки и проведения мероприятий празднования Дня республики.

Они имели несколько направлений, в том числе экономическое, аграрное, культурное, спортивное, образовательное. Каждая из этих сфер была представлена содержательно, познавательно, красочно, что вызвало у людей искренний живой интерес и соучастие. Порадовало людей в дни праздника на улицах Чебоксар новое пополнение троллейбусов, а также первый рейс на волжской воде пассажирского судна «Валдай».

ПОРУЧЕНИЕ.

Разработать дорожную карту реализации заключенных в рамках Чебоксарского экономического форума соглашений.

Более подробно о мероприятиях рассказали руководители профильных министерств. Главным событием, в частности, экономического форума стало пленарное заседание в интерактивном формате в режиме реального времени с помощью «зеленой студии». По мнению вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, это значительно расширило рамки форума. Дискуссии велись на 13 площадках по разным темам. Впервые состоялось награждение победителей республиканского конкурса по управлению и стратегии бизнеса. На традиционной выставке «Регионы — сотрудничество без границ», в которой участвовали более 40 экспонентов, а также отделение посольства Республики Беларусь и консульства Казахстана, подписано 7 деловых соглашений о партнерстве. Прошел фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия».

Центральным событием аграрной программы был фермерский фестиваль «СВОЁ». Жители республики имели возможность ознакомиться с продукцией лучших фермеров Чувашии, сказал вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

Вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева доложила о подробностях дискуссий и круглых столов по теме совершенствования образовательных процессов. В спортивной сфере главное внимание привлек российский чемпионат по легкой атлетике, в культурной — кинофестиваль, фестивали «Родники Поволжья» и «Созвездие».

Глава республики поручил безотлагательно подготовить программу реализации заключенных соглашений. Они касаются ряда важных сфер, в том числе экономической, спортивной. Документы не должны оставаться на бумаге, они должны стать инструментом развития в конкретных направлениях.

ПОРУЧЕНИЕ.

Проработать вопросы подготовки строительства экспоцентра в столице республики.

Мероприятия праздника, в том числе экономический форум, проходили в разных точках. В этой связи на совещании был озвучен вопрос о сооружении единого крупного современного Экспоцентра. Этот вопрос ранее уже поднимал Глава республики.

«Мы провели предварительные переговоры по выбору площадки для центра», — сообщил Глава. А Дмитрий Краснов дополнил, что в настоящее время ждут концепцию его размещения от владельцев площадки.

Глава республики отметил, что в республике уже давно действует отраслевая выставка «Картофель», проходят и другие экспозиции, и создаваемый Экспоцентр вполне может стать самоокупаемым объектом. Было дано поручение проработать, каким образом будет реализовываться данная идея. «Есть пустующие помещения, которые можно быстро переформатировать в Экспоцентр. Тем более есть на то желание самих держателей этих активов», — резюмировал Олег Николаев.

ПОРУЧЕНИЕ.

В двухнедельный срок проанализировать состояние запланированного на 2021 год строительства и ремонта дорог в республике с последующим проведением совещания на данную тему.

В этом году планируется отремонтировать 359,6 км автодорог. Построить намечено более 12 км и 8 км наружного освещения. По данным министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Осипова, кассовое исполнение Дорожного фонда республики на нынешний год на 25 июня составило 27,4%.

На капремонт внутримуниципальных дорог предусмотрено 296,3 млн рублей, в программе — 65 объектов и 38 км магистралей. «Касса» же на сегодня выглядит неважно — порядка 11%. У десяти районов она просто «нулевая», несмотря на чуть ли не ежедневное «прессование» со стороны министерства. По мнению министра, другого пути наказания за бездействие, кроме как передача выделенных лимитов другим, более активным муниципалитетам, не остается.

Глава республики поддержал такой подход. Дороги стоят в числе первоочередных проблем, обозначаемых населением, напомнил Олег Николаев. «На дворе скоро июль, а исполнение касс у ряда районов на нуле. О чем мы вообще говорим?» — сказал он. В ближайшие две недели необходимо провести анализ по каждому дорожному объекту, чтобы на специальном отраслевом совещании выявить, кто виноват и что делать. Исходя из результатов, не исключено, придется действительно пересмотреть финансирование.

Алла Салаева представила доклад о предварительных итогах основного этапа государственной аттестации по образовательным программам. Прошла она в штатном режиме. Те, кто по той или иной причине не смог пройти аттестацию, пройдут ее в резервные сроки. На сегодня известны итоги по 7 предметам. 398 ребят получили неудовлетворительные оценки по русскому языку и 2340 — по математике. Это хуже, чем в 2019 году (в 2020-м экзаменов не было).

ПОРУЧЕНИЕ.

В связи с засушливой погодой в ближайшие три дня оценить ситуацию с обеспечением водой в населенных пунктах республики и принять меры по устранению выявленных проблем.

Жалобы на исчезновение воды в источниках в разных районах участились, сообщил Олег Николаев. Не стоит говорить, чем это чревато, — люди не могут полить огороды, использовать воду на бытовые нужды. Руководителям Минсельхоза, ГКЧС по Чувашии следует в течение трех дней разобраться, в каких селах и деревнях наиболее сложная обстановка. При необходимости надо организовать подвоз воды и объявить режим локальной ЧС.

Касаясь ситуации с ковидом, Глава республики призвал сохранять бдительность, так как заболеваемость растет. Самый доступный и эффективный инструментарий на сегодня — вакцинация. Не избежать ограничения работы предприятий общепита в период с 1 часа ночи до 6 утра.