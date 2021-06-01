Опубликовано: 28 июня 2021 г.
Читайте также:
Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Опрос недели: На что новым министрам необходимо обратить внимание в первую очередь?
Опасно ли получать посылки из Китая? Комментарий эксперта
Врио Главы Чувашии Олег Николаев: итоги первой недели и планы на следующую
В Чувашии большие стройки будут планировать "пятилетками"
Рисунок семилетней девочки из Чебоксар признан лучшим на международном конкурсе
ОПРОС СЧ: 100-летие Чувашской автономии: как должен пройти юбилейный год?