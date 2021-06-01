Олег Николаев принял участие в церемонии открытия IX Всечувашского праздника Акатуй

Связующая нить между прошлым, настоящим и будущим

«Акатуй — естественный и неотъемлемый фактор проявления культурной самобытности и традиций чувашского народа, — напомнил Глава республики, обращаясь к участникам праздника. — Приуроченный к окончанию весеннего сева, он символизирует единение пашни и плуга, а также благодарное обращение земледельца к матери-земле и родной природе. Для чувашского народа Акатуй — один из самых долгожданных и любимых праздников, уходящих историческими корнями в глубокую древность. Он пользуется большой популярностью, несет огромный духовный и нравственный заряд и является праздником единения, уважительного отношения к чувашской культуре».

Олег Николаев констатировал, что культурные связи между Чувашией и субъектами Российской Федерации, где компактно проживает чувашское население, крепнут из года в год. В этом немалую роль играет Всечувашский праздник Акатуй. Он стал связующей нитью между прошлым, настоящим и будущим чувашского народа. Этот праздник собирает представителей разных поколений, сплачивая не только чувашей, но и многонациональное российское общество. В сердцах людей укрепляются самые добрые и прекрасные чувства, что позволяет приобщиться к богатейшему наследию чувашской национальной культуры.

Почетное право поднять флаг Акатуя предоставили Станиславу Шалееву — представителю ОАО «Чурачикское» Чебоксарского района, которое является одним из передовых сельхозорганизаций Чувашии. В празднике Акатуй приняли участие муниципалитеты республики и творческие коллективы из восьми регионов России, где компактно проживают чуваши.

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Михаил Юрьев