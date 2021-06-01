Олег Николаев принял участие в церемонии открытия IX Всечувашского праздника Акатуй

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Праздничные наряды участниц Акатуя украсили веточки хмеля — как один из символов богатства и благополучия. Фото Максима Васильева

Связующая нить между прошлым, настоящим и будущим

«Акатуй — естественный и неотъемлемый фактор проявления культурной самобытности и традиций чувашского народа, — напомнил Глава республики, обращаясь к участникам праздника. — Приуроченный к окончанию весеннего сева, он символизирует единение пашни и плуга, а также благодарное обращение земледельца к матери-земле и родной природе. Для чувашского народа Акатуй — один из самых долгожданных и любимых праздников, уходящих историческими корнями в глубокую древность. Он пользуется большой популярностью, несет огромный духовный и нравственный заряд и является праздником единения, уважительного отношения к чувашской культуре».
Олег Николаев констатировал, что культурные связи между Чувашией и субъектами Российской Федерации, где компактно проживает чувашское население, крепнут из года в год. В этом немалую роль играет Всечувашский праздник Акатуй. Он стал связующей нитью между прошлым, настоящим и будущим чувашского народа. Этот праздник собирает представителей разных поколений, сплачивая не только чувашей, но и многонациональное российское общество. В сердцах людей укрепляются самые добрые и прекрасные чувства, что позволяет приобщиться к богатейшему наследию чувашской национальной культуры.
Почетное право поднять флаг Акатуя предоставили Станиславу Шалееву — представителю ОАО «Чурачикское» Чебоксарского района, которое является одним из передовых сельхозорганизаций Чувашии. В празднике Акатуй приняли участие муниципалитеты республики и творческие коллективы из восьми регионов России, где компактно проживают чуваши.

Подробности в следующем выпуске «СЧ»

Михаил Юрьев
Опубликовано: 24 июня 2021 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.