Ко Дню республики в Чувашию прибудет первый «Валдай»

Об этом сообщил в своем Инстаграме вице-премьер — министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов. И хоть пришвартуется «Валдай» в Чебоксарах 24 июня, но сразу пассажиров возить не начнет — перед выходом в первый рейс до Казани надо провести регламентные работы. Два других скоростных речных судна должны появиться в республике до конца навигационного периода. «Считаю, что мы достаточно быстро решили вопрос, — отмечает Краснов. — Некоторые регионы стоят в очереди по два-три года».