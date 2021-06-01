Министр спорта России Олег Матыцин проинспектировал училище и открыл чемпионат

Вчера в Чувашию с рабочим визитом прибыл министр спорта России Олег Матыцин. Как сообщают в Минспорте республики, программу визита в Чувашию он начал с посещения Регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе ПФО имени А.В. Кочетова. Следующим на очереди было Чебоксарское училище олимпийского резерва имени В.М. Краснова, где скоро должна начаться реконструкция. «Необходимо в самое ближайшее время привести здание училища в соответствие современным требованиям, создать условия для работы преподавателей и учащихся, — отметил министр. — Здесь собрана фактически спортивная элита республики, и надо сделать так, чтобы люди жили и работали в комфортных условиях». Затем высокий гость отправился на всероссийский семинар-совещание с представителями органов власти регионов ПФО, ответственных за реализацию проекта «Спорт — норма жизни». Также сегодня министр спорта России Олег Матыцин и Глава Чувашии Олег Николаев на стадионе «Олимпийский» приняли участие в торжественной церемонии открытия 102-го чемпионата России по легкой атлетике.