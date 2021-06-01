Михаил Мишустин назвал преимущества Чебоксарского форума

В своем приветствии на имя Главы Чувашии Олега Николаева председатель Правительства России отметил, что Чебоксары стали «центром притяжения ведущих экспертов, представителей органов власти, лидеров бизнеса из разных российских регионов». Михаил Мишустин подчеркнул, что особое внимание в ходе работы форума будет уделено цифровой трансформации в самых разных сферах. «Цифровизация, электронные сервисы и услуги, создание благоприятного инвестиционного климата, устранение административных барьеров для бизнеса — основные условия для роста экономики, развития социальной сферы каждого региона и страны в целом», — напомнил он. По мнению премьер-министра, участников форума ждет насыщенная деловая программа, которая поможет определить стратегию и тактику формирования цифровой трансформации национальной экономики. «Рассчитываю, что разговор получится конструктивным и полезным, ваши предложения будут востребованы на практике», — говорится в приветствии Мишустина.