Сотрудничество — без границ, соглашения — надолго

А цифровизация необратима

Центральным событием второго дня Чебоксарского экономического форума «Чувашия. Трансформация» стала традиционная выставка «Регионы — сотрудничество без границ» в ледовом дворце «Чебоксары Арена». На ней разместили свои экспозиции большей частью предприятия республики. В их числе тракторный завод, Чувашкабель, производственное объединение имени В.И. Чапаева. И, конечно, предприятия пищевой и перерабатывающей отраслей. Не остались в стороне ведущие строительные организации, вузы.

Выставка, как и прежде, вызвала интерес не только у делового сообщества, но и у горожан. К полудню на двух этажах дворца стало многолюдно. Вскоре прибыл Глава республики Олег Николаев. Знакомству руководителя региона с экспозицией предшествовало подписание им ряда важных соглашений в рамках форума. Это, в частности, соглашение между правительством Чувашии и Ассоциацией по развитию искусственного интеллекта, которую представлял Роман Васильев.

Другое соглашение — с Автономной некоммерческой организацией «Центр компетенций по привлечению инвестиций и развития инфраструктуры в государственно-частном партнерстве». Подписан также аналогичный документ со Всероссийской федерацией легкой атлетики. Генеральный директор группы «Концерн «Тракторные заводы» Андрей Водопьянов подписал соглашение о сотрудничестве с председателем ПАО «Промсвязьбанк» Петром Фрадковым.

Следом состоялось награждение победителей среди муниципальных образований с предоставлением грантов Главы Чувашии для стимулирования привлечения инвестиций. Дипломы победителям вручил Олег Николаев. Гости также ознакомились с фотовыставкой «Бизнес в объективе», организованной «Промсвязьбанком».

Затем здесь же открылось пленарное заседание Чебоксарского экономического форума. Его модераторами выступали известные телеведущие канала «Россия-24» Александра Суворова и Юрий Богданов.

В своем приветственном слове Глава Чувашии Олег Николаев заострил внимание на главных аспектах цифровизации экономики, обозначил действия правительства республики на основных направлениях реализации этого важного дела.

Далее в своем выступлении Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку обозначил потенциальные точки экономического роста Чувашии.

В этом ключе несомненный интерес представляло выступление Андрея Шпиленко, директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, который говорил о креативных технологических кластерах с упором на переход к цифровой архитектуре. Он также отметил, что в данном направлении у Чувашии имеются огромные возможности. Петр Фрадков коснулся цифровых технологий как одного из векторов развития бизнеса.

На заседании состоялось также награждение победителей Национальной премии «Бизнес-успех».

Подробности — в следующем номере «СЧ».