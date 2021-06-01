ВЛАДИМИР ПУТИН

Президент России

«Стратегические цели, планы, как вы знаете, были обозначены в указах, конкретизированы в Послании Президента Федеральному Собранию. Отмечу, что в их реализации принимают участие все парламентские партии, общественные организации, структуры гражданского общества. Но, безусловно, именно «Единой России» как партии большинства принадлежит здесь ключевая роль. А брать на себя ответственность, вести за собой, быть в авангарде — значит работать больше и лучше, чем другие, действовать намного более энергично и предельно настойчиво. А для этого и в законодательной сфере, и в повседневных делах нужно быстро, четко решать вопросы, которые волнуют граждан, достигать предметных результатов, дорожить доверием людей, беречь и укреплять его, это доверие, постоянно».

(Из выступления на съезде

партии «Единая Россия»)