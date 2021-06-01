Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВЛАДИМИР ПУТИН
Президент России

«Стратегические цели, планы, как вы знаете, были обозначены в указах, конкретизированы в Послании Президента Федеральному Собранию. Отмечу, что в их реализации принимают участие все парламентские партии, общественные организации, структуры гражданского общества. Но, безусловно, именно «Единой России» как партии большинства принадлежит здесь ключевая роль. А брать на себя ответственность, вести за собой, быть в авангарде — значит работать больше и лучше, чем другие, действовать намного более энергично и предельно настойчиво. А для этого и в законодательной сфере, и в повседневных делах нужно быстро, четко решать вопросы, которые волнуют граждан, достигать предметных результатов, дорожить доверием людей, беречь и укреплять его, это доверие, постоянно».

(Из выступления на съезде
партии «Единая Россия»)

Опубликовано: 22 июня 2021 г.


Читайте также:

Цитата номера
Игорю Молякову жители Чувашии предлагают и в Госдуму ездить на велосипеде
Олег Николаев сложил с себя полномочия руководителя "Справедливой России" в Чувашии
Обращение Президента России Владимира Путина
Новая клиника, деньги на троллейбусы и отсрочки по кредитам: итоги поездки Олега Николаева в Москву
Владимир Путин: Пик эпидемии еще не пройден
Владимир ПУТИН: «Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем»
Владимир Путин предложил ряд новых инициатив по поддержке малого и среднего бизнеса

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.