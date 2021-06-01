Герой России Дамир Юсупов открыл в Чебоксарах особенный арт-объект

История авиации знает немало случаев невероятных аварийных посадок и чудесных спасений пассажиров. И за всеми драматическими событиями в небе, которые закончились хорошо, стоят пилоты, чей профессионализм сыграл главную роль в спасении пассажиров. Герой России Дамир Юсупов не даст соврать.

«В этот момент никаких посторонних мыслей. Анализ ситуации, проверка показаний приборов, концентрация на пилотировании. В такие напряженные мгновения нельзя упустить что-то важное», — признается он.

Конечно, о событиях двухлетней давности в нашей стране знают все, но позволим себе напомнить, о ком идет речь. Дамир Юсупов окончил юридический факультет Чувашского госуниверситета в 2005 году. После получения диплома несколько лет работал юристом в администрации города Сызрани, а затем исполнил свою мечту и стал пилотом. Работает в авиакомпании «Уральские авиалинии». 25 августа 2019 года он совершил аварийную посадку пассажирского самолета Airbus A-321 на кукурузном поле недалеко от Москвы, сохранив жизни всех пассажиров и членов экипажа.

Нынешний приезд в Чебоксары наверняка подарил Дамиру Касимовичу совсем другие эмоции, нежели тот полет, который продолжался всего 93 секунды. Ведь для выпускника ЧувГУ оказаться в Чебоксарах — это как вернуться в родные места. Правильно подметил ректор университета Андрей Александров — Дамир Юсупов здесь не гость.

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,

ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова: «Открытие арт-объекта — дань уважения человеку, который спас более 200 жизней. И то, что Дамир Юсупов принял наше предложение и приехал на мероприятие, несмотря на высокую занятость, говорит о его личных качествах многое. Его целеустремленность и вера в свои силы заряжает окружающих».

«Сложно назвать Дамира гостем, потому что он наш человек. Он член команды Чувашского государственного университета. Надеюсь, он и в дальнейшем будет поддерживать связь со своими однокурсниками, с преподавателями и с руководством вуза», — сказал ректор.

К тому же по специфике своей работы летчик-Герой часто наблюдает за Чебоксарами с высоты — наш город лежит как раз на воздушной трассе, по которой он совершает полеты из Екатеринбурга в Москву и обратно. «Часто приезжать в Чувашию работа не позволяет, хотя несколько раз прилетал сюда в командировку с экипажем, была стоянка в Чебоксарах», — добавляет Дамир.

По инициативе Чувашского госуниверситета и лично ректора Андрея Александрова Героя России пригласили принять участие в открытии арт-объекта «Мягкая посадка». Памятную скамейку с моделью самолета А-321 с одной стороны и кукурузой — с другой установили у входа в главный корпус вуза, в котором в свое время учился будущий Герой. Скамейку украшает надпись: «Посвящена Герою России, пилоту, сумевшему благополучно посадить самолет на кукурузном поле, — Дамиру Юсупову, выпускнику юридического факультета ЧувГУ».

Для командира экипажа это было неожиданностью — об изготовлении и установке скамейки, металлические элементы которой выкованы вручную, ему специально не говорили. Сюрприз получился приятным. А теперь и студенты вуза, и горожане смогут не только посидеть и отдохнуть на этой замечательной скамейке, но и сделать селфи.

За время учебы в Чебоксарах Дамир Юсупов нашел здесь много друзей, с которыми поддерживает отношения и сейчас. Для него мероприятие с открытием арт-объекта — еще один повод для встреч, а также для новых знакомств. Например, ребята из новочебоксарского авиамодельного клуба «Чайка» не только предложили ему свою дружбу, но и приняли известного летчика в свой клуб, официально вручив ему соответствующий сертификат.

…Несколько дней, что Дамир Юсупов провел в Чебоксарах, были насыщены событиями. Встречи с друзьями и однокурсниками, официальные мероприятия. Возможно, он не все успел из того, что запланировал. Зато теперь у него, несомненно, будет больше поводов приезжать к нам в гости. Хотя о чем это я? В Чебоксарах Герой России свой человек!