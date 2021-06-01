Мошенника из Удмуртии оперативники перехватили в Казани

Минувшей весной жители Чувашии перевели интернет-продавцу более 80000 рублей в счет оплаты сахарного песка и подсолнечного масла, но остались ни с чем.

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Чувашии установили, что денежки прикарманил 34-летний житель Удмуртии. Далеко ехать не пришлось: подозреваемого вызвали в Казань для ознакомления с материалами другого уголовного дела. В столице Татарстана мужчина умудрился продать взятый в прокат автомобиль.

Пока казанский следователь проводил необходимые действия, чувашские оперативники поджидали фигуранта в соседнем кабинете. «Сюрприз» удался: ошарашенного подследственного тут же забрали для допроса в Чебоксары. Вряд ли подобная «бонусная» поездка в Чувашию принесла ему приятные эмоции…