За спасение утопающих — награды и путевки в «Орленок»

Троим молодым жителям Чувашии в День России вручили почетную награду — нагрудный знак «Горячее сердце». Ребята проявили себя настоящими героями — спасли тонущих 14-летнего школьника и маленькую девочку. 4 июля прошлого года в пруду у деревни Анаткасы Аликовского района могла произойти трагедия — внезапно один из купающихся мальчиков пропал из виду. Не раздумывая, Ксения Афанасьева из Чебоксар, которая в прошлом году окончила школу № 61, бросилась в воду, однако вытащить тонущего подростка не смогла. Ей на помощь пришел 12-летний Алексей Григорьев из деревни Анаткасы. И хотя он сам не умел плавать, мальчик сумел с помощью спасжилета из пенопласта вытащить тонущего парня на сушу.

Еще один случай произошел в пруду в деревне Талой Ядринского района. Девятиклассник Сергей Михайлов из Чебоксар спас девочку, которая выпала с надувного круга и ушла под воду. Награду ребятам вручила вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева. Теперь их ждут в лагере «Орленок».