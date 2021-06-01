Анжелика Сидорова выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Италии

Соревнования в секторе прыжков с шестом проходили во Флоренции. За победу боролись девять спортсменок из разных стран – конкуренция обещала быть острой.

Для Анжелики Сидоровой состязания стартовали с рубежа 4,56 м, и она спокойно его преодолела. Далее спортсменка с первой попытки прыгнула на высоту 4,71 м. В этот момент на победу в секторе прыжков в высоту претендовали четыре легкоатлетки. На рубеже 4,76 м решилась судьба золотой медали турнира – Анжелика с первой попытки преодолела эту высоту, а ее соперницы не смогли этого сделать.

Теперь у спортсменки, представляющей Москву и Чувашию, как у победительницы соревнований появилась возможность самой выбирать высоту для следующего прыжка… И она сначала со второй попытки преодолела рубеж 4,86 м, а потом и 4,91 м – тем самым показав второй результат сезона в мире!

По результатам состязаний серебряную медаль завоевала представительница Белоруссии Ирина Жук с результатом 4,71 м, а третье место заняла Катерина Стефаниди из Греции, прыгнув на 4,66 м.