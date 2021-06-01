В Заволжье стартовал «МолГород»

На базе отдыха «Буревестник» в Заволжье вновь расположился палаточный городок ежегодного молодежного форума «МолГород». Напомним, с 2009 года в начале лета он собирает самых активных и целеустремленных молодых людей, и не только из Чувашии, но и из других регионов и стран. Здесь креативная молодежь не просто весело проводит время, но и учится чему-то новому, предлагает оригинальные идеи для решения проблем, реализует творческие способности. Вот и нынче участников форума ждут десятки мастер-классов, лекций и творческих встреч с интересными людьми по самым актуальным темам. Кстати, из-за антиковидных ограничений форум нынче проводится в две смены: первая, что стартовала 9 июня, завершится в предстоящее воскресенье, и тут же начнется вторая смена, которая продлится до 17 июня. Как сообщают организаторы, всего в этом году «МолГород» объединит около тысячи участников.