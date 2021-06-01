В преддверии 12 июня юным россиянам торжественно вручают паспорта

Накануне Дня России в районах Чувашии в торжественной обстановке юным жителям республики вручают главный документ гражданина Российской Федерации — паспорт. Вчера заветную «корочку» получили молодые цивиляне.

В районном отделе ЗАГС в Цивильске собрались 9 юношей и девушек, недавно отметивших 14-летие. Поддержать ребят в этот важный в их жизни момент пришли родители, братья и сестры.

Для семьи Володи Григорьева, закончившего 7-й класс цивильской школы № 1, этот день стал особым — когда-то в цивильском ЗАГСе сочетались узами брака родители мальчика, здесь же они получили свидетельство о рождении сына, и вот настала пора первого взрослого документа. «Эмоции — смешанные, — призналась мама Надежда. — Вроде сын уже не ребенок, но еще и не взрослый человек. Конечно, теперь больше ответственности, но и возможности тоже открываются: это и первый опыт трудоустройства, и оформления документов».

Событием получение паспорта стало и для одноклассника Володи Егора Капсулова. В зале ЗАГСа, к слову, собрались сразу несколько учеников одного класса. «Теперь я полноценный гражданин Российской Федерации, взрослый человек, могу пойти на подработку», — рассудительно сообщил он. Для мамы Натальи это событие не менее радостное, но и волнительное одновременно. «Сын подрастает, значит, скоро из военкомата будем ждать вестей», — улыбнулась она. Мальчик увлекается спортом, а в будущем, возможно, свяжет свою жизнь с ветеринарией или медициной.

14-летия дочери Ирины в семье Петровых тоже ждали с особым трепетом — ведь это не просто день рождения, но и новая страница в жизни.

«Я очень рада, что родилась в преддверии Дня России и получаю паспорт в такой праздничной атмосфере», — рассказала девушка. Рад такому «совпадению» и папа Ирины Александр Петров, глава Чурачикского сельского поселения. «Переполняют гордость и большая радость, — поделился он. — Теперь перед детьми открываются новые возможности, появляются новые стремления, они становятся более самостоятельными, но вместе с тем и отвечать придется перед законом». Глядя на дочь, он вспомнил, как сам впервые получал паспорт. Был тогда, правда, немного старше дочери — в 16 лет в десятом классе школы паспорт выдали вместе с аттестатом.

…Волнительно и торжественно было в районном отделе ЗАГСа. Артисты исполняли патриотические песни, поздравить новых граждан страны прибыли глава администрации Цивильского района Сергей Беккер, заместитель руководителя Госслужбы по делам юстиции Алексей Вязов и врио начальника отделения по вопросам миграции межрайонного отдела МВД России «Цивильский» Николай Петров. Но прежде, чем получить на руки документ, школьникам пришлось выдержать небольшой экзамен. Их проверили на знание основного закона нашей страны, основных символов России и основного документа, удостоверяющего личность гражданина. С заданиями ребята справились успешно.

Обратившись к юным цивилянам, Сергей Беккер отметил, что получить паспорт накануне Дня России — очень символично. Он пожелал ребятам быть достойными гражданами России и добиться в жизни больших высот на благо страны и своей малой родины — цивильской земли. А чтобы ребята помнили не только о правах, но и обязанностях, каждому вместе с паспортом вручили еще по новому изданию Конституции России со всеми поправками. Не лишним прозвучало и напоминание представителя миграционной службы: обращаться с документом бережно и своевременно, в течение 30 дней менять его при достижении 20 и 45 лет.

«Руки тряслись, когда выходила за паспортом», — не сдерживала эмоций 14-летняя Яна Григорьева. «Причем не только у дочери! Так разволновался, как будто сам в первый раз паспорт получил», — добавил папа девочки.

Как полагается в особо торжественных случаях, в завершение церемонии прозвучал гимн России, ребятам зачитали клятву гражданина Российской Федерации, и они все дружно пообещали: «Клянемся!»