РАБОТАЕВ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ

Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике» понесли невосполнимую утрату: 10 июня 2021 года на 76-м году жизни скончался ветеран санитарно-эпидемиологической службы Чувашии Евгений Федорович Работаев.

Евгений Федорович Работаев родился в 1945 году в г. Владивостоке Приморского края в семье военнослужащего.

В 1964–1970 гг. обучался в Казанском государственном медицинском институте, в последующем работал главврачом Наримановской СЭС Астраханской области, врачом-эпидемиологом отдела особо опасных инфекций Астраханской областной санэпидстанции. С 1976 г. Е.Ф. Работаев трудился в Республиканской СЭС ЧАССР врачом-эпидемиологом, в 1977–1981 гг. – заведующим эпидемиологическим отделом, с 1981 г. – главным эпидемиологом Минздрава ЧАССР, в 1989–2005 гг. возглавлял ФГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Чувашской Республике». 9 февраля 2005 г. был назначен руководителем Территориального управления Роспотребнадзора по Чувашии, а с 2006 по 2009 г. был руководителем Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии.

За значительный вклад в дело охраны здоровья населения республики Евгению Федоровичу были присвоены почетные звания «Заслуженный врач Чувашской АССР» (1984), «Заслуженный врач Российской Федерации» (1993), он награжден медалью Минздрава России «За заслуги перед отечественным здравоохранением» (2002), личной медалью дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева «За заслуги перед космонавтикой», нагрудными знаками «Отличнику здравоохранения», «Почетный работник Роспотребнадзора», «Отличник гражданской обороны СССР», Почетными грамотами Минздрава России, начальника Приволжско-Уральского регионального Центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий. В 2008 году Евгению Федоровичу присвоен классный чин государственного советника Российской Федерации 3 класса Федерального государственного гражданского служащего.

Являясь заместителем председателя Чувашской республиканской санитарно-противоэпидемической комиссии, членом коллегии Минздрава Чувашии, а также председателем Чувашского филиала Всероссийского общества гигиенистов, санитарных врачей, эпидемиологов, микробиологов и паразитологов, членом правления Всероссийского общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов Е.Ф. Работаев проводил большую организационную работу по научно-практической деятельности и обеспечению санэпидблагополучия населения. Пользовался заслуженным авторитетом среди коллег.

Светлая память о Евгении Федоровиче навсегда останется в наших сердцах. Скорбим и выражаем искренние соболезнования его семье и близким, друзьям и коллегам.