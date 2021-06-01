Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной заслуженного агронома ЧАССР, заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации, кавалера орденов «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, депутата Верховного Совета ЧАССР 10 и 11 созывов, депутата Государственного Совета Чувашской Республики 2 созыва, кандидата сельскохозяйственных наук КРАСНОВА ВАЛЕРИАНА СЕМЕНОВИЧА.

Валериан Семенович родился 12 ноября 1938 года в деревне Кадикасы Моргаушского района. После окончания Чувашского сельскохозяйственного института работал агрономом в совхозе «Юринский» в Марийской АССР. В 1964 году, вернувшись в родные края, становится председателем почти развалившегося колхоза «Передовик». За четыре года молодой председатель, проявив незаурядные организаторские способности, поднял колхоз на ноги и впоследствии стал директором объединенного хозяйства — совхоза «Передовик». Под его руководством совхоз «Передовик» в 1973 году был удостоен переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

В 1974 году кандидата сельскохозяйственных наук В.С. Краснова назначают начальником управления сельского хозяйства Моргаушского района. Через два года он становится председателем исполкома Моргаушского районного Совета народных депутатов. Проработав здесь до октября 1979 года, занимает должность первого секретаря райкома КПСС.

В годы управления районом вводил новые формы развития производства — специализированные многопрофильные хозяйства. Под его руководством район занимал лидирующие места в республике по показателям среднесуточного привеса животных и надоя молока. Развернулось широкое строительство социальных объектов — школ и детских садов, больниц и сельских клубов, проводилась активная газификация.

За требовательное и человечное отношение к специалистам и труженикам села в народе Валериана Семеновича прозвали «председателем района». Многие нынешние руководители и специалисты организаций и предприятий района являются его достойными учениками.

С февраля 1990 года по июль 1991 года Валериан Семенович работает министром сельского хозяйства, продовольствия и заготовок Чувашской Республики. Затем почти 10 лет возглавляет птицефабрику «Моргаушская». Будучи директором, внедрил на предприятии безотходное производство, вывел его в передовики.

В марте 2004 года Валериан Семенович вышел на заслуженный отдых, но продолжил активно участвовать в общественной жизни родного края. Являлся членом Общественного совета Моргаушского района, районной организации Союза ветеранов агропромышленного комплекса Чувашской Республики. За заслуги перед Моргаушским районом занесен в Книгу Почета Моргаушского района.

Накануне 80-летнего юбилея Валериан Семенович был награжден очередной заслуженной наградой — медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Валериан Семенович на всех занимаемых должностях проявлял себя высококвалифицированным, эрудированным и добросовестным руководителем. Жил и трудился для людей, полностью отдавая себя работе, защите интересов сельских тружеников. Казалось, что перед его энергией и настойчивостью открываются все двери. Он смело брался за любое дело, качественно выполнял поставленные задачи и всегда достигал высоких результатов.

Мы запомним его как яркую, неординарную личность, блестящего организатора, талантливого и светлого человека.

Благодарная память о Валериане Семеновиче Краснове и его добрых делах будет жить в сердцах всех, кто его знал.

С искренними соболезнованиями,

О.А. Николаев, А.Е. Егорова, В.И. Николаев, Н.В. Федоров,

А.Г. Аксаков, А.И. Аршинова, Н.В. Малов, И.Ю. Моляков,

Л.И. Черкесов, В.А. Борисов,М.Г. Ноздряков, С.Г. Артамонов,

П.В. Данилов, Д.И. Краснов, А.Л. Салаева, П.А. Чекмарев,

Е.Р. Герасимов, А.Г. Елизарова, С.А. Каликова, К.А. Майнина,

В.М. Осипов, В.В. Петров, В.Г. Степанов, Э.Н. Бедертдинов,

О.Н. Яковлев, К.В. Викторов, Н.В. Колебанова, Д.М. Сержантов,

В.В. Кочетков, В.П. Димитриев, Ю.М. Кислов, А.И. Федотов,

С.В. Павлов, В.В. Рафинов, А.И. Цветков, С.И. Аристова, С.В. Романов, А.Н. Рыбаков, А.Н. Федорова, О.И. Кортунов, А.О. Ладыков,

П.В. Семенов, С.А. Лукишин, В.Н. Михайлов, В.А. Шигашев,

Н.И. Шпилевая, А.Н. Куликов, Р.В. Селиванов, А.В. Тихонов,

И.Г. Семенов, В.Н. Степанов, Ф.Р. Искандаров, А.Н. Осипов,

А.Н. Кузнецов, И.Н. Михопаров, В.Н. Мустаев, Р.Н. Тимофеев,

Е.В. Лебедев, Д.Г. Иванов, С.Ф. Беккер, Н.Е. Хорасев, В.В. Денисов,

Л.Г. Рафинов, А.А. Семёнов, Л.В. Левый, В.Б. Михайлов,

В.А. Агафонов, В.Х. Дубинин, А.П. Самылкин, В.Я. Шадриков.