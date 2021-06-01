Финансовое просвещение испытывается пирамидами

Знания рубль берегут

Финал конкурса региональной финансовой журналистики «Рублевая зона», прошедший недавно в Чебоксарах, собрал лучших авторов печатных публикаций и телевизионных сюжетов со всей страны, подарком для которых стали два образовательных дня. В первый день, как уже сообщала «СЧ», прошел круглый стол Комитета Госдумы по финансовому рынку с участием журналистов, брифинги председателя комитета Анатолия Аксакова и первого заместителя председателя Центробанка Сергея Швецова, Главы Чувашии Олега Николаева. На следующий день с просветительскими докладами, переходящими в дискуссии, выступили приезжие спикеры.

На фоне снижения ставок по банковским вкладам и появления мобильных приложений для торговли на бирже россияне обращают свои взоры на фондовый рынок — там, где доходы получают от купли-продажи ценных бумаг, ходовой валюты. Общее количество клиентов — физических лиц, открывших брокерские счета, по итогам прошлого года оценивается Национальной ассоциацией участников фондового рынка в 9,8 млн человек, сообщил президент этой организации Алексей Тимофеев. Причем количество счетов физических лиц, зарегистрированных на Московской бирже, выросло в два с лишним раза (с 3,9 млн счетов до 8,8 млн), да и Санкт-Петербургская биржа продемонстрировала примерно такой же рост.

Однако аналитик заявил: «Не думаю, что запросто поддержу тезис о развитии фондового рынка». И вот почему. Одним из качественных показателей фондового рынка является его капитализация, то есть общая стоимость обращающихся на нем ценных бумаг. А она у нас все еще не может восстановиться после кризиса 2008 года. Причем основных эмитентов рынка можно пересчитать по пальцам: на десять наиболее капитализированных российских компаний приходится более 65% рынка акций, а на долю пяти крупнейших из них — более 45%.

Но приход новых инвесторов, наверное, со временем изменит рынок в лучшую сторону. А чтобы эти изменения произошли, необходимо позаботиться о финансовой грамотности населения. И начать с азов, добиваясь, чтобы граждане, стремящиеся заработать на инвестициях, избегали вкладываться в сомнительные проекты.

О некоторых из них участникам «Рублевой зоны» рассказал Марат Сафиуллин — управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров. «Самый крупный «пирамидообразный» проект — «Бест Вей». Будьте бдительны!», — призвал он. Кооператив насчитывает около 16 тысяч пайщиков по всей России, привлекая доверчивых дешевой альтернативой ипотеке. При этом квартиры старым пайщикам покупаются за счет взносов новых. И каждый обязан заплатить безвозвратный взнос. Налицо признаки пирамидальной схемы, которая может дать сбой, если поток вкладчиков иссякнет.

В реестре Банка России эта структура не числилась с момента основания. Ведь туда включаются жилищно-накопительные кооперативы, и «Бест Вей» очень похож на таковой по схеме работы, однако числился просто жилищным. И вот в нынешнем году он взял и перерегистрировался в потребительский кооператив. Только риски вкладчиков от этого не уменьшились, но каждый из них надеется, что ему-то уж обязательно повезет.

Сегодня на развитие финансовой грамотности и обеспечение финансовой безопасности россиян нацелен ряд проектов. Действуют информационный портал «СтопПирамида» и сайт «СтопОбман». Специально для пожилых людей запущен проект «Расскажи бабушке», помогающий защитить пожилых людей от мошенников. Недавно появилась платформа «Мошеловка», где каждому, столкнувшемуся с финансовым мошенничеством, подскажут, как действовать в его конкретной ситуации, — перечислял интернет-адреса заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Андрианов.

Однако, как это ни печально, пока в костяк новой пирамиды обычно входит около 10% участников, уже пострадавших в прежних пирамидах…

В ТЕМУ

На днях Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности, состоящий из более чем 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или маскирующегося под профессионала участника рынка ценных бумаг.

В список вошел и интернет-проект, работающий на территории Чувашии, — «FINIKO», который не зарегистрирован в качестве юридического лица, сообщает Национальный банк Чувашской Республики. Этот интернет-проект позиционируется как «автоматическая для пользователя система генерации прибыли», привлекая граждан обещанием высокой прибыли — до 25% процентов в месяц. Вдобавок проект предлагает участие в «программах», например, покупки автомобиля и недвижимости за 35% от стоимости или погашения любой финансовой задолженности за 35% от остатка долга. Обещая доходность намного выше рыночной, проект не имеет лицензии Банка России на привлечение денежных средств, что типично для финансовых пирамид, предупреждает Национальный банк Чувашской Республики.

Мария Николаева