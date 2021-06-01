Александр Федоров в составе сборной МВД выиграл кубок Президента России по самбо

На днях в Москве прошли соревнования на кубок Президента России по самбо. Среди представителей силовых структур и правоохранительных ведомств нашей страны победу одержала сборная МВД, в составе команды выступал самбист из Чувашии Александр Федоров.

Состязания традиционно проходили в формате «стенка на стенку» — каждый из восьми участников сборной приносил баллы в общую копилку. В итоге победил коллектив, набравший наибольшее количество очков, сообщили в Минспорте Чувашии.

«Среди самых авторитетных, престижных соревнований по боевым искусствам кубок занимает особое место, — отметил Президент России Владимир Путин в приветствии, которое было зачитано участникам и гостям всероссийских состязаний. — Ведь в нем участвуют представители силовых структур и правоохранительных ведомств — те, кто по долгу службы и призванию защищает закон, оберегает покой граждан, обеспечивает безопасность людей. Потому выступления борцов неизменно привлекают большой интерес зрителей и профессионалов, знатоков единоборств».

Весомый вклад в победу коллектива МВД внес Александр Федоров, который сражался на протяжении всего турнира с соперниками в весовой категории до 64 кг.

По итогам в результате упорной борьбы сборная Министерства внутренних дел в четвертый раз выиграла Кубок Президента России, победив в финале команду Федеральной службы исполнения наказаний. После всех финальных баталий счет противостояния был равный — 4:4, но победу коллективу МВД принесло преимущество по техническим баллам. Третье место заняли сборная Росгвардии и команда «Динамо-24».