Взрослые вопросы детского питания

Здоровье человека во многом зависит от того, что он ест. А пищевые привычки закладываются еще в детстве, и где как не в детском садике и школе (вместе с семьей, конечно) приучать детей к здоровому питанию? О том, как это сделать, шла речь на Международном форуме «Здоровые города. Здоровое питание детям», который на днях состоялся в Казани. Во встрече приняли участие более тысячи человек – мэры российских и зарубежных городов, педагоги, врачи…

Казань была выбрана для проведения этого форума не случайно – город входит в координационный совет Миланского пакта городской продовольственной политики. Эта организация позволяет обмениваться опытом в сфере продовольственной политики с другими городами по всему миру. Кстати, на форуме выступил и президент департамента школьного питания Милана Бернардо Нотаранджело. В итальянском городе тоже обеспокоены неправильным питанием детей, при подготовке комплектов еды для школьников там стараются учитывать религиозные требования и медицинские показания, добавляют меньше соли. Дети еще просят включить в рацион пиццу, но постепенно привыкают к здоровому питанию.

Хорошие наработки в области детского питания есть и в Чебоксарах — о них гостям рассказал глава города Олег Кортунов. В 123 детсадах и 62 школах столицы Чувашии используется цикличное меню, разработанное с учетом сезонности, возраста и территориальных особенностей питания. Горячим питанием у нас охвачено 96% школьников и все детсадовцы.

«Очень важно, чтобы в образовательные учреждения поступали свежие и качественные пищевые продукты, — сказал Олег Кортунов. — Мониторинг показал, что овощные, молочные, мясные и другие продукты поставляют в основном местные производители и из близлежащих регионов. Это гарантирует нам поставку экологически безопасного и качественного сырья, выращенного или произведенного в Приволжском федеральном округе. Тем самым в детские сады и школы ежедневно поставляется свежее молоко, хлеб и мясо».

Чтобы блюда в школах и детсадах всегда были качественными, в городе реализуется проект «Модернизация пищеблоков образовательных организаций». Проведен ремонт помещений пищеблоков, введены в действие пароконвектоматы, установлены фильтры для воды, заменены кухонное оборудование и раздаточные линии. В этом году закуплена крупная партия нового технологического оборудования для пищеблоков 60 школ города. С 2017 года приступили к проведению ремонта пищеблоков и замене технологического оборудования в детских садах.

В школах Чебоксар при участии детей, родителей, представителей школ и комбинатов питания реализуется проект «Здоровое питание глазами школьников», направленный на совершенствование работы школьных столовых, налажен родительский контроль за качеством предоставления горячего питания.

По итогам опроса, проведенного в 2019 году Общероссийским народным фронтом, Чувашская Республика заняла третье место по качеству питания в образовательных организациях среди регионов России, а среди регионов ПФО – первое место.

Глава Чебоксар поблагодарил мэра Казани Ильсура Метшина за организацию форума. «Считаю, нам есть ещё к чему стремиться, и форум «Здоровые города. Здоровое питание детям» – это отличная возможность почерпнуть опыт других городов. Сегодня мы узнали о новых подходах и инструментах, которые уже доказали свою эффективность на примере других городов. Будем внедрять эти практики и у себя» — сказал Олег Кортунов.

Глава города подарил коллегам выпущенный в Чебоксарах сборник «Питание от А до Я в дошкольных образовательных учреждениях», в котором представлен опыт работы дошкольных организаций по разработке детского меню.

Под занавес встречи состоялась церемония подписания Миланского пакта городской продовольственной политики – свои подписи в документе поставили мэры городов Чебоксары, Нижнего Новгорода, Самары, Кишинева и Бишкека.

Антон Сергеев