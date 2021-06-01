Приставы приостановили деятельность пяти «шашлычных» в Ельниковской роще

Причиной стали множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовые, рестораны, кафе, бары), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению. Как выяснили специалисты регионального Роспотребнадзора, подобные нарушения встречались почти в каждом предприятии общественного питания и носили системный характер.

Специалисты обратили внимание на процесс приготовления пищи, качество питьевой воды, столовых приборов и посуды, мест хранения продуктов, нарушения температурного режима и многое другое. Во всех организациях отсутствовали условия для надлежащего содержания и дезинфекции посуды, инвентаря, обеденных столов, производственных помещений, а также не соблюдались правила личной гигиены. Товаросопроводительной документации, подтверждающей качество и безопасность товара, также не было.

В отношении индивидуальных предпринимателей, допустивших указанные нарушения, Новочебоксарский городской суд вынес решения об административном приостановлении деятельности их предприятий, сроки которого варьируются от 30 до 85 суток.

Процесс его исполнения контролируют сотрудники новочебоксарского отделения судебных приставов, они опечатали все проверенные предприятия общественного питания.